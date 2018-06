Crítiques a l’Estat pels Jocs Mediterranis

La inversió més important en equipaments dels Jocs Mediterranis de Tarragona, el Palau d’Esports Catalunya, ja està a punt. L’espai es va inaugurar aquest dimecres al vespre amb la presència del president de la Generalitat, Quim Torra, i el seu predecessor, Carles Puigdemont -que hi va intervenir mitjançant una gravació de vídeo-. Tots dos van criticar la manca de compromís de l’Estat en aquest esdeveniment, que es va haver d’ajornar del 2017 al 2018 principalment pels retards del govern espanyol en la seva aportació econòmica. Torra va posar l’accent en el fet que el finançament de l’Estat "no ha estat a l’altura de les circumstàncies”, mentre que Puigdemont va recordar que “aquests Jocs han hagut de superar molts obstacles i algunes deslleialtats” perquè “a alguns llocs no hi havia interès que tiressin endavant”.

L’actual president va reiterar que espera que Felip VI aprofiti la inauguració de demà dels Jocs Mediterranis per “demanar disculpes als catalans pel que va dir en el seu missatge del 3 d’octubre” i demostri “el respecte que se li ha d’exigir a un cap d’estat”. Torra veu en els Jocs “una oportunitat”: “Perquè tothom que vingui entengui per què portem els llaços grocs [i s’assabenti que] tenim mig Govern a la presó i l’altra meitat a l’exili, una situació que no és acceptable en un esdeveniment que predica valors com la pau i el diàleg entre països i cultures”.

Per la seva banda, l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, va recordar: “La Generalitat sempre ens ha donat suport”. Va tenir un record especial per a Puigdemont, que va recordar que els va fer costat quan es van haver d’ajornar els Jocs l’any passat. Ballesteros va afegir que li sabia “greu” la situació per la qual està passant.

L’alcalde va vaticinar que seran “els millors Jocs de la història”, tot i que “el pressupost serà el 50% del que va tenir Almeria el 2005”. A la inauguració del Palau d’Esports no hi havia cap dels regidors del PP, que governa amb coalició amb el PSC. L’equipament ha costat 17,8 milions d’euros, finançats íntegrament per la Generalitat. Té capacitat per a 5.000 espectadors i acollirà la competició d’handbol.