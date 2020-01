Cues d'una hora per comprar targetes de transport bonificades a Barcelona

Els canvis en les tarifes del transport metropolità han disparat la demanda de targetes bonificades. Aquest efecte s'ha notat aquesta setmana als vestíbuls de les estacions d'Universitat, la Sagrera i Diagonal, on centenars d'usuaris han fet fins a una hora de cua per poder comprar algun tipus d'abonament. Es tracta d'un tipus d'abonaments dirigits a famílies nombroses i monoparentals –així com a persones que es troben a l'atur– que, al gaudir d'un descompte social, requereix que el titular faci la compra de manera presencial amb la documentació necessària. Un tràmit que s'ha de realitzar a les oficines de TMB o d'altres operadors que gestionen el transport al cinturó metropolità, com Rodalies i FGC.

La Laia esperava el seu torn aquest matí a Universitat. Era el segon cop aquesta setmana que intentava comprar una T-Jove amb la bonificació de família nombrosa: "Ahir quan sortia del metro vaig veure la quantitat de gent que hi havia, la cua arribava gairebé fins les taquilles, i vaig fer mitja volta i decidir que ho intentaria avui", explica. Els intents han estat tres en el cas de la Núria –dimecres, dijous i divendres–. Després d'una hora d'espera ha pogut comprar una T-Usual amb bonificació per a persones aturades. "El preu val molt la pena. Avui m'havia de quedar sí o sí", admet. Explica que no ha vist mai unes acumulacions com les d'aquesta setmana. "Això serà així cada mes?", es pregunta.

La imatge es repetia a Diagonal. "T-Usual amb bonificació", es podia llegir en un cartell a la porta de l'oficina juntament amb els horaris de venda: de dilluns a divendres, de vuit del matí a vuit del vespre. "Quan he arribat tenia 20 números per davant, mentre que normalment en cinc minuts ja he marxat", explicava la Maria. Fa anys que es beneficia dels descomptes per a famílies monoparentals. "Ha baixat el preu i la veritat és que estic encantada", admetia.

Preus més atractius

Fonts de TMB han explicat a l'ARA que des que van entrar en vigor els canvis en les tarifes, s'ha detectat un augment del 25% de la demanda de títols bonificats respecte al mateix període de l'any passat. L'allau coincideix amb una reducció del preu d'aquests títols –que els ha fet més atractius per a nous públics– i amb l'eliminació de la T-Trimestre. Altres persones també demanaven l'abonament dels antics bitllets no exhaurits o volien solucionar altres incidències tècniques amb els títols nous. Els centres, però, també són el lloc de referència per resoldre incidències tècniques amb els abonaments, com és el que cas d'una usuària que no havia pogut viatjar degut a un problema amb la T-Jove.

Les mateixes fonts expliquen que han detectat, a més, un augment dels dubtes entre els usuaris sobre les noves tarifes, que representen fins al 85% de les consultes informatives que es fan des de les oficines. Creuen que les acumulacions són temporals, i que es resoldran un cop el públic s'adapti als nous abonaments i es posi en marxa la T-Mobilitat, que permetrà la compra per internet dels abonaments socials.