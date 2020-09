Educació demana que les reunions de mestres i amb famílies siguin telemàtiques i diu que hi ha 800 docents de baixa

L'objectiu és que l'escola sigui el lloc més segur per als infants i adolescents després de casa seva, però per a això calen totes les mesures de prevenció. Després de la mascareta –obligatòria a l'ESO i, segons com, també a primària–, el gel, la distància i els grups estables a l'escola, el departament d'Educació ha demanat aquest dilluns que tant els claustres i reunions entre professors com les trobades amb les famílies siguin telemàtiques, i només es facin de manera presencial si és "estrictament imprescindible" i, en tot cas, si no hi ha més de 10 persones a la reunió. La petició arriba després que s'hagin detectat 7 positius de sis centres diferents des que dilluns passat els docents es reincorporessin al seu lloc de feina. Dos d'aquests casos són d'una mateixa escola, a Sant Vicenç dels Horts, que començarà el dia 17 perquè té bona part de l'equip docent en quarantena.

"El professorat ha de garantir les mesures de prevenció fins al límit. Tots sabem que és incòmode, però ho hem de fer", ha dit el conseller, Josep Bargalló. Un dels set casos detectats és un alumne d'un curs formatiu de vela de l'Institut Jaume I de Salou. Per això, s'ha aïllat la resta del grup, però el centre començarà amb normalitat el dia 14.

Qui no podrà començar el curs són els 800 treballadors dels centres que estan de baixa, en què s'inclouen tant docents com personal d'administració i serveis. Al juny 12.800 persones van manifestar que eren vulnerables –majors de 60 anys, embarassades, malalties cardiovasculars i hipertensió, diabetis, malalties pulmonars cròniques o càncer–, però després de les avaluacions mèdiques, la xifra s'ha reduït fins als 1.700. D'aquestes, 800 han hagut d'agafar la baixa i a la resta se'ls adaptarà el lloc de treball.

Per cobrir aquestes baixes i per enviar docents i professionals de suport als centres per afrontar aquest any tan complicat a les aules –"serà un curs de constant adaptació", ha avisat Bargalló– el departament ha contractat per ara 8.162 professionals, tot i que en un principi se'n van anunciar 8.258. "No seran les últimes. Si hi ha noves necessitats, es faran les contractacions que calgui", ha dit Bargalló, per exemple, en cas que hi hagi noves arribades d'estudiants o més mesures sanitàries.

En total, aquest curs hi ha 12.098 alumnes menys que el curs anterior: els 12.163 menys a primària i 3.954 menys a P3 no compensen els 1.454 estudiants més a ESO, els 591 a batxillerat i els 2.420 més a FP. Bargalló ha destacat el "salt endavant" que ha fet la formació professional aquest curs.

El curs 2020-21 engega entre la por als contagis si obren les escoles i el cost social i educatiu de no fer-ho.