El Govern avisa Sánchez que no permetrà una invasió de competències

Tal com ha estat fent els últims dies arran de l'escalada de contagis que viu Catalunya, el Govern ha comparegut aquest dissabte per informar de les últimes actualitzacions sobre l'evolució de la Covid-19. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha enviat un missatge telemàtic a la població acompanyat per la portaveu i consellera de la Presidència, Meritxell Budó, i pel director de l'Agència de Salut Pública, Xavier Llebaria. "Demanem a la població que es quedi a casa", ha dit Buch, que ha subratllat que el confinament preventiu és necessari per tallar les cadenes de transmissió del virus.

Si bé ha celebrat que la mobilitat a les carreteres s'hagi reduït un 50% respecte a altres divendres, Buch ha reblat que "no n'hi ha prou" amb aquesta davallada i ha fet una crida a tots els catalans a quedar-se a casa seva. El titular d'Interior, però, ha admès que per fer efectiu el confinament global de Catalunya, com demanava divendres al vespre el president de la Generalitat, Quim Torra, cal una resposta positiva del govern espanyol respecte al tancament dels accessos per terra, mar i aire al país. D'una altra manera, segons ha dit, es faria un confinament "porós" que no garantiria la protecció de la població.

"Reiterem el missatge que va enviar ahir el president Torra al govern espanyol de confinar Catalunya i tancar les connexions a través del tancament d'AVE, aeroports i ports", ha exigit Budó, que ha manifestat "sorpresa" per l'ajornament de la compareixença del president espanyol, Pedro Sánchez, a l'hora de donar explicacions sobre la declaració de l'estat d'alarma i la suspensió de la reunió amb els governs autonòmics. "Cada minut que es triga és un minut d'or perdut en la lluita contra el coronavirus", ha lamentat la consellera de la Presidència.

Budó ha afirmat que, amb les informacions publicades en l'esborrany del decret que ultima l'executiu de Sánchez a la mà, les mesures del govern espanyol són les que ja està prenent el govern català. Per això ha criticat la voluntat de centralitzar els cossos de seguretat autonòmics, com els Mossos d'Esquadra, així com les competències en matèria de Salut i Transport. "Hem demostrat que tenim capacitat. No permetrem que es vulnerin les nostres competències i menys quan s'està actuant tard i malament", ha afirmat la portaveu de l'executiu.

"Un 155 encobert"

Budó ha precisat que cal cooperació entre les autonomies per barrar el pas al virus, però ha subratllat que, per aconseguir-ho, és essencial que a la conferència prevista per a demà l'Estat no s'imposi i permeti als governs "treballar plegats". En aquest sentit, la portaveu ha assegurat que el lehendakari, Iñigo Urkullu, i el president de la Generalitat, Quim Torra, s'han trucat per reflexionar sobre la gestió que està fent l'Estat de la crisi.

De fet, no només Catalunya sinó també el País Basc veu amb suspicàcies les possibles mesures que pugui prendre el govern espanyol per combatre el coronavirus. Amb la Constitució espanyola a la mà, l'executiu podria exercir les competències autonòmiques en els àmbits de Salut i Seguretat en el marc de l'estat d'alarma. Josu Erkoreka, portaveu de l'executiu basc, ha manifestat que si finalment Madrid s'atribueix les competències en aquests àmbits estaríem parlant d'un 155 encobert. Amb tot, ha assegurat que espera que Pedro Sánchez respecti l'autogovern i ha matisat que "en principi" no creu que tingui aquesta intenció.

El mateix Torra ha assegurat en una piulada a Twitter que "no es pot acceptar" que el govern espanyol els "confisqui" les competències en Salut, Seguretat i Transport. Ho ha afirmat després que es fes públic l'esborrany del decret que prepara l'executiu i que fixa posar tots els treballadors públics de totes les administracions sota les ordres de l'Estat, inclosos mossos i metges. "Necessitem suport, no recentralització", ha defensat Torra.