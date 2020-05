Buch fa una crida a respectar les franges de les persones grans: "Per seny i responsabilitat, si us plau"

Els consellers d'Interior i Salut, Miquel Buch i Alba Vergés han enviat un missatge clar a la població catalana: "Les persones grans tenen dret a sortir de casa en les franges establertesvi nosaltres no tenim dret a posar-los en perill". Durant la roda de premsa telemàtica posterior al consell de Govern -en què també hi havia la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó-, el màxim representant d'Interior ha insistit que la ciutadania ha de respectar les franges horàries de passeig destinades a les persones grans, és a dir, l'espai entre les 10h i les 12h del migidia i l'espai entre les 19h i les 20h del vespre.

"És una qüestió de lògica -ha dit Buch-, per seny i per corresponsabilitat, si us plau, fem una crida a tota la ciutadania de Catalunya a que respecti aquests torns per protegir els més vulnerables", ha reiterat el conseller, que ha recordat que aquesta és una "recomanació" però que "hi ha dues vies de fer les coses, amb recomanacions o amb prohibicions".

La compareixença d'aquest dimarts ha coincidit amb un repunt a Espanya del nombre de morts: en les últimes hores hi ha hagut 176 víctimes mortals pel coronavirus. Durant la roda de premsa, a més, el Govern ha elogiat la feina de les infermeres a Catalunya, coincidint amb el dia mundial de la infermeria.

Hermetisme sobre el desconfinament

Ni Buch ni Vergés han volgut donar detalls sobre quines seran les pròximes regions sanitàries en passar a la fase I del desconfinament."Estem treballant en l'anàlisi de les dades i ho direm quan ho tinguem clar", ha resumit la consellera de Salut, que també ha explicat que, en el cas de la ciutat de Barcelona, el Govern té una "oficina de treball" conjunta amb l'Ajuntament de Barcelona que es reuneix demà dimecres.

"Farem una valoració conjunta per veure com està la ciutat. Sanitàriament l'evolució és bona però hi ha molts altres aspectes que cal tenir en compte per la desconfinament, com ara el volum de població i la mobilitat", ha concretat Vergés. "Avançar-nos dient una data no seria prudent; ho farem quan tinguem clar que es pot fer", ha resolt la consellera.

En aquest sentit, la portaveu Budó ha recordat que malgrat aquest dilluns tres regions sanitàries catalanes han entrat en fase 1, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Alt Pirineu-Aran, cal seguir respectant totes les normes sanitàries com ara portar mascaretes, mantenir la distància social i seguir mesures higièniques constants.

Per la seva banda, Buch ha admès que hi ha alguns aspectes del desconfinament que poden "generar incoherències" com ara que "un veí de Riba-roja d'Ebre pugui anar a prendre una cervesa a Alcanar i un de Vielha a prendre un cafè amb llet a Puigcerdà, tot i que no puguin allunyar-se més d'un quilòmetre de casa si acompanyen un menor". En aquest sentit, Buch ha destacat que la Generalitat està analitzant en profunditat aquest tipus de situacions, així com la mobilitat en les tres regions sanitàries de Catalunya que ja han avançat a la fase 1 per buscar propostes de millora o fins i tot per plantejar alguna recomanació.

El conseller d'Interior també ha informat aquest dimarts que el Govern ha tancat una de les sales del telèfon d'emergències 112 que es van ampliar (van passar de dues sales a quatre per atendre totes les trucades). "Ahir consultes sobre covid només van representar un 17% de les trucades, quan havíem arribat a superar el 60%", ha aclarit.

Situació als hospitals i residències

Pel que fa a la situació sanitària, la consellera del ram ha explicat que actualment les Unitats de Cures Intensives es troben actualment a un 48% de la seva capacitat d'ocupació. Vergés també ha assegurat que la tendència de contagis i ingressos en hospitals és en general bona, tot i que encara queda molt camí per recórrer per tornar a la normalitat: "Les UCI continuen treballant amb les ampliacions en marxa; ara mateix tenim un 114% més d'unitats de les quals el sistema tenia a l'inici de la crisi sanitària", ha aclarit la consellera.

En l'àmbit de les residències, Vergés assegura que ara ja "els brots són controlats" i que Salut ja ha fet test a un 91% de les residències catalanes, tant a usuaris dels centres com als professionals que hi treballen. En concret, la consellera ha explicat que s'han fet 66.971 proves a residents i 4.274 test a treballadors.

El Govern també ha aprovat aquest dimarts un decret llei que permet al departament de Salut tenir accés a les dades sanitàries i assistencials de les residències geriàtriques de Catalunya per integrar millor les històries clíniques dels usuaris i "controlar millor la pandèmia", que s'ha acarnissat especialment en aquests centres on han mort milers d'avis.

Les eleccions "no estan sobre la taula"

"No estem centrats en això; el moment actual requereix que estiguem concentrats en la crisi sanitària", ha etzibat la portaveu Budó en resposta a ERC, que demanava la celebració dels comicis abans que el Tribunal Suprem es pronunciï sobre la inhabilitació del president Quim Torra. Comuns i PSC també havien demanat que no es demori la convocatòria d'eleccions. Budó ha recordat que la decisió "correspón exclusivament" a Torra i ha assegurat que ara mateix no és una discussió que estigui "sobre la taula".

Budó també ha volgut aclarir que presidència de la Generalitat encara no ha rebut resposta a la carta que Torra va enviar al president espanyol Pedro Sánchez. "No tenim resposta ni de Sánchez en particular, ni tampoc del govern espanyol", ha conclòs Budó.