El Govern calcula que li quedaran per cobrir 1.747 milions amb els 3.225 que rebrà dels fons anticovid

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha estimat aquest dimecres en una compareixença a la comissió d'Economia i Hisenda del Parlament que la Generalitat rebrà 3.225 milions d'euros del fons de 16.000 milions que prepara l'Estat per lluitar contra els efectes del covid-19 i que transferirà a les comunitats. En una compareixença al Parlament ha dit que era insuficient. Ha explicat que el Govern calcula en 4.972 milions l'impacte que ha tingut el virus en els comptes públics. Per tant, si de l'Estat en rep 3.225, hi haurà un saldo negatiu de 1.747 milions que quedarà "per cobrir". A més, ha dit que els diners que el Govern preveu rebre són una estimació, per la qual cosa la xifra no està garantida. Ha demanat, a més, que el dèficit sigui ampliable a un 1% per a totes les comunitats autònomes.

Pel que fa a l'impacte del covid-19 als comptes del Govern, Aragonès ha calculat que el virus impactarà en 4.972 milions d'euros als comptes públics. D'aquests, 2.565 seran per la banda de la despesa extraordinària que hagut d'afrontar el Govern, sobretot en l'àmbit de la salut i les residències. La resta, 2.407 milions, seran els diners que la Generalitat deixarà d'ingressar per la caiguda de la recaptació d'impostos i la modificació de les bestretes.

Aragonès i la consellera de Salut, Alba Vergés, han detallat les despeses derivades de la pandèmia. De les despeses extraordinàries, que s'eleven a 2.565 milions d'euros, 1.742 milions són despeses directes relacionades amb salut i serveis sociosanitaris. La resta, 1.076 milions d'euros, són despeses indirectes entre les quals s'inclouen material de protecció i teletreball per als treballadors públics de diferents sectors i ajudes al sector privat, al sector del comerç, la moda, l'agricultura i la cultura, que ha rebut 25 milions d'euros en ajuts. Part de la despesa extra s'ha dedicat també a la compensació de pèrdues d'operadors de transport i a garantir el pagament als proveïdors.

De cara a una segona onada, el Govern calcula que tindrà un cost de 365 milions d'euros, incloent l'adquisició d'equipaments de protecció en estocatge per quatre mesos (que ha costat 61 milions d'euros) i l'ampliació de la capacitat de respiradors i UCIs. El reforç de la vigilància epidemiològica ha costat 24,5 milions d'euros i els membres de l'oposició han preguntat per la capacitat de rastreig de la Generalitat.

El vicepresident també ha precisat que els 1.230 milions d'euros de l'ampliació del pressupost de la Generalitat d'aquest any estaran dedicats fonamentalment als àmbits de la salut, les residències, l'educació i la reactivació econòmica. Des del Parlament, ha dit que confia que no serà l'única ampliació i que Catalunya tindrà accés a 30.000 milions d'euros dels fons europeus de reconstrucció. També ha estès la mà als grups polítics perquè participin en la reformulació dels comptes. Tot i això, el Govern pot fer els canvis sense passar pel Parlament.