Salut es prepara per l'allau de pacients greus: "Treballem per veure Catalunya com una única UCI”

El Govern ha admès que cada vegada caldrà buscar més recursos per ampliar la capacitat sanitària del país amb l'objectiu d'absorbir l'augment de la demanda de pacients que requereixen cures intensives. "Els propers dies viurem una gran pressió en el sistema, en els professionals, en els afectats i el seu entorn", ha insistit el director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella. Si bé el departament de Salut no concreta la xifra de llits d'UCI disponibles per fer front a la demanda, Comella ha assegurat que ja s'ha duplicat la capacitat i que ara toca pensar "com creixerem en nombre de llits". "Treballem per veure Catalunya com una única UCI", ha resumit aquest dilluns la directora de l'àrea Assistencial del CatSalut, Xènia Acebes.

El sistema sanitari s'està preparant per un "embat" de casos les properes quatre setmanes, segons ha explicat Salut aquest dilluns i, per això, s'ha creat una comissió assessora d'experts per als malalts greus. "Des de fa uns dies ens hem coordinat amb diferents professionals de la xarxa per definir i desplegar de forma consensuada estratègies per garantir l'atenció en totes les fases de l'epidèmia", ha explicat Acebes.

Comella ha recordat que de cada 100 afectats, 85 passen la malaltia asimptomàtics, però un 15% té complicacions de salut. El 10% directament pateix pneumònies greus o insuficiència respiratòria i requerirà el suport de ventilació mecànica. "El que viurem serà molt exigent pel que fa als recursos i caldrà que fem un ús massiu del parc hoteler", ha assegurat Comella, que ha explicat que serà molt útil per als pacients que surten dels hospitals i necessiten un seguiment clínic més ampli. També per a persones que hagin de fer aïllament domiciliari i no puguin fer-ho a casa seva o, directament, no tinguin casa per fer-ho