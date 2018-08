Deixen un vedell ferit a l'oficina del Parc Natural de l'Alt Pirineu per protestar contra els atacs dels ossos

L'Associació de Ramaders del Pallars Sobirà, amb el suport del sindicat AEALL-ASAJA i la Unió de Pagesos (UP), ha deixat aquest dilluns un vedell ferit a l'interior de l'oficina del Parc Natural de l'Alt Pirineu de Llavorsí, al Pallars Sobirà, com a mesura de protesta pels atacs dels ossos. Els ramaders han denunciat que els atacs s'estan produint de manera reiterada a les zones on desenvolupen la seva activitat. Han assegurat que la presència de fauna salvatge és incompatible amb la ramaderia extensiva, i per això han demanat la retirada dels ossos del Pirineu català, així com que es desisteixi en la voluntat de reintroduir el llop.

El vedell, que presentava ferides a les dues potes de davant, hauria sigut atacat per un os bru la setmana passada en una muntanya pròxima al terme municipal d'Esterri d'Àneu, segons han apuntat els ramaders. També han afegit que en aquell incident hi van morir tres vedells, entre ells la mare del que està ferit i s'haurà de sacrificar. Des de l'oficina del Parc Natural, una vegada han constatat que els ramaders hi deixaven l'animal, han informat de la situació als agents rurals perquè des d'aquest cos se'n facin càrrec.