Denuncien un guàrdia civil per arrencar una estelada, agredir un home i encarar-se als Mossos

Una patrulla dels Mossos d'Esquadra va reduir i identificar dissabte al vespre a Barcelona un agent de la guàrdia civil fora de servei que va acabar denunciat per arrencar una estelada, agredir un ciutadà, desobeir als mossos i faltar-los al respecte, segons ha pogut saber aquest diari i han confirmat fonts de la policia catalana. L'agent espanyol, per la seva banda, també va denunciar el ciutadà per agredir-lo i l'acusa d'increpar-lo i atacar-lo tan sols per ser policia. Fonts de la Guàrdia Civil han admès a l'ARA que també han obert una investigació interna per aclarir què va passar.

Cap a les vuit de dissabte una patrulla dels Mossos d'Esquadra que feia la ronda va rebre un avís del 112 d'un home que volia denunciar que l'havien agredit a la Barceloneta. Quan els agents van arribar a la cruïlla del carrer Balboa amb el passeig Joan de Borbó, el ciutadà se'ls va acostar i els va assenyalar l'home que assegurava que l'havia atacat. Va dir-los que havia vist com arrencava una bandera independentista d'uns baixos, l'hi ho havia recriminat, i aquest l'havia atacat.

Quan els mossos van anar on era el presumpte agressor aquest d'entrada s'hauria negat a identificar-se de males maneres. Segons fonts amb accés a dades del cas estava molt alterat i pretenia que el deixessin marxar, va dir als policies catalans que era guàrdia civil. Al final el van haver de reduir, i dos companys del guàrdia van intercedir per calmar-lo, però tot i això va insultar els mossos -els va dir "pallassos"- i es negava a col·laborar-hi. Segons alguns testimonis l'home semblava begut.

Finalment el van poder identificar i va assegurar que l'únic que havia passat és que el ciutadà havia sabut que era guàrdia civil i l'havia increpat i atacat tan sols per això. Tots dos van requerir atenció mèdica. Tot i la manca de col·laboració del guàrdia civil fora de servei, i que els mossos el van denunciar per desobediència i falta de respecte a agents de l'autoritat, el van deixar marxar després d'identificar-lo i no se'l van endur arrestat. La Guàrdia Civil ha obert una investigació interna, segons fonts del cos, i prendrà les mesures que corresponguin independentment del procés judicial.

Aquest no és el primer incident que protagonitzen a Barcelona agents espanyols fora de servei des que el govern de Mariano Rajoy en va enviar milers a Catalunya per intentar impedir el referèndum de l'1-O. Molts continuen al port, a prop de la Barceloneta, allotjats als vaixells Raphsody i Azzura. No gaire lluny d'on hi va haver aquest incident dissabte, al barri del Born, a finals d'octubre set policies nacionals es van barallar amb els cambrers del bar o bevien -i que es pensaven que eren catalans-. Un dels implicats en la baralla, segons va avançar 'El Periódico' divendres, és un inspector que comanda 250 antiavalots enviat a Catalunya per reprimir l'1-O.