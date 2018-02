Denuncien un mecànic de Reus per no voler arreglar el cotxe d'una agent de la Policia Nacional

Un mecànic de Reus, Jordi Perelló, ha rebut una denúncia per no haver volgut arreglar el cotxe d'una agent de la Policia Nacional. Aquest dimecres al migdia, una dona va trucar a Perelló per demanar hora per reparar el seu vehicle particular. La dona, segons explica el mecànic, es va presentar com a companya de feina d'un agent de la Policia Nacional. Perelló va respondre que no li arreglaria el cotxe perquè, arran de la repressió policial de l'1-O, havia decidit que no atendria les peticions dels agents dels cossos espanyols. Després de la trucada, el mecànic relata que va rebre la visita del marit de l'agent de la Policia Nacional, que li va recriminar la seva actuació acusant-lo de "racista". Perelló afegeix que l'home, que assegura que és mosso d'esquadra, va presentar una denúncia contra ell. Els Mossos li atribueixen un delicte d'odi i han enviat el cas al jutjat de guàrdia de Reus.

Perelló, que ha avançat la seva situació a 'El Món a RAC1', ha explicat en declaracions a l'ARA que considera que la dona no va actuar "amb mala intenció" quan, en la trucada de dimecres, es va presentar com a companya de feina d'un agent de la Policia Nacional, que ell coneix. El mecànic li va dir que "ho sentia molt" però que no li arreglaria el seu vehicle per l'actuació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil l'1-O. "El silenci dels agents i els sindicats els converteix en còmplices", valora Perelló, que acostumava a reparar cotxes particulars de la Policia Nacional de Tarragona i que abans de l'1 d'octubre va posar a punt unes motos del cos espanyol "sense saber" que servirien pel dispositiu del referèndum. Però després de la repressió policial de l'1-O, afirma que els agents "no són benvinguts" al seu taller mecànic de Reus.

La conversa amb l'agent de la Policia Nacional va ser "correcta" i "freda", relata Perelló, que poc després d'haver penjat el telèfon va rebre una altra trucada. Es tractava del marit de l'agent, que -segons assegura el mecànic- va amenaçar-lo: "Ets un merdes i et trencaré la cara". La situació no va acabar amb la conversa telefònica pujada de to perquè, al cap d'uns 20 minuts, el mateix home es va presentar al taller de Perelló. El mecànic explica que l'home va fer-li diversos retrets i va acusar-lo, entre altres coses, de fomentar l'odi. "Et fa ràbia que sigui mosso d'esquadra i et parli en català?", afirma que li va dir el marit de l'agent de la Policia Nacional, que -segons Perelló- també havia avisat una patrulla dels Mossos que es va presentar al seu taller poc després. El mecànic recorda que els dos agents uniformats van identificar-lo i van prendre-li declaració de la situació.

No declara davant els Mossos

El mateix dimecres a la tarda, Perelló va rebre una trucada dels Mossos que li demanaven que anés a declarar a la comissaria de Reus per una denúncia per un presumpte delicte d'odi. Malgrat que ni el mecànic ni el seu advocat han pogut consultar l'atestat del cas -per tant, no saben formalment qui ha presentat la denúncia-, la policia catalana parla de la seva decisió de "no voler fer treballs a clients per ser Policia Nacional o Guàrdia Civil", cosa que "no fa des de l'1 d'octubre". Uns fets que, segons els Mossos, "poden ser constitutius d'un presumpte delicte". Perelló va anar a la comissaria de Reus aquest dijous i es va acollir al dret de no declarar davant la policia. Els Mossos han informat que han fet arribar la denúncia al jutjat de guàrdia de Reus.

Perelló defensa la seva actuació i assegura que el reial decret que estableix el funcionament dels tallers mecànics empara l'opció de no atendre tots els clients. Explica que, com que el seu taller no és de cap marca, això li permet que "no estigui obligat" a atendre totes les peticions. Com que el delicte d'odi, segons el Codi Penal, es pot aplicar a les persones que "públicament fomentin, promoguin o incitin l'odi, l'hostilitat, la discriminació o la violència contra un grup, una part del mateix o una persona determinada", Perelló ressalta que públicament "no ha animat ni exaltat ningú" a fer una acció que promogui l'odi cap a l'agent de la Policia Nacional.