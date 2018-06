Denuncien 70 menors de 21 anys per delictes sexuals en tres mesos

La detenció de dos adolescents per una violació a una noia de 15 anys durant la revetlla de Sant Joan a Palamós ha tornat a atiar el debat sobre el masclisme, en aquest cas entre els més joves. Els dos nois només tenen 14 i 15 anys i, encara que només un hauria comès l’agressió sexual, l’altre l’hauria presenciada sense fer res per evitar-la. Que nois tan joves cometin agressions i abusos sexuals, per molt sorprenent que pugui semblar, no és extraordinari. Entre el gener i el març d’aquest any, els Mossos d’Esquadra han investigat 309 homes denunciats per haver comès delictes sexuals, i prop d’un de cada quatre -70- tenien entre 11 i 20 anys.

El portaveu dels Mossos d’Esquadra, l’intendent Albert Oliva, explica a l'ACN que, segons el relat de la víctima, la violació de Palamós s’havia comès cap a les quatre de la matinada de la nit de la revetlla, en un edifici en obres que hi ha a prop de la platja on es feia la festa. Allà l’agressor va abordar la noia -a qui creuen que no coneixia- i la va amenaçar per poder-la violar. Mentre cometia l’agressió va arribar el segon noi, que no va fer res per aturar-lo, i després van marxar tots dos junts. La noia va demanar ajuda a uns amics i van avisar la policia. Va descriure l’agressor als agents i els mossos van detenir els dos nois poca estona després, tot i que el que no hauria comès l’assalt va quedar lliure més tard. Però la violació de Palamós és tan sols una de les quatre agressions sexuals que es van denunciar durant la revetlla.

Durant tot l’any passat, segons xifres del departament d’Interior, els Mossos van investigar 1.062 homes per comissió de delictes contra la llibertat sexual. D’aquests, 238 tenien menys de 21 anys, incloent-n’hi 7 que eren menors d’11 anys. La xifra de joves denunciats fa anys que augmenta. El 2016 la policia va investigar 213 menors de 21 anys per delictes sexuals, i l’any anterior, el 2015, 160. Aquest any ha arrencat fort: els 70 denunciats durant el primer trimestre superen de llarg els 43 del primer trimestre del 2017. Quan els Mossos presenten els balanços anuals expliquen que la majoria dels casos no es denuncien, però que cada vegada es fa més. Aquest increment de les denúncies no respondria doncs a un augment de les agressions sinó a una predisposició més gran de les víctimes a denunciar.

La psicòloga especialista en violència masclista Alba Alfageme explica que a l’arrel del problema hi ha una greu manca d’educació afectiva i sexual entre els més joves. No es tracta només d’ensenyar-los com funciona la reproducció humana, diu: “Molt poques vegades els expliquen què és el sexe, el consentiment i el desig, i quan ho busquen per la seva banda troben el porno, que segueix uns models masclistes extems”. Això pot dur els adolescents a normalitzar aquests patrons, “i després resulta que el 30% dels nois joves troben eròtic el sexe forçat”. “El discurs sexual ara el construeix el porno”, alerta Alfageme.

La memòria més recent de la Fiscalia de Menors de Barcelona, que inclou dades del 2016, registra 60 nois de menys de 18 anys denunciats per abusos i agressions sexuals, un 33% més que el 2015, quan se n’havien denunciat 45. I la xifra fa anys que creix: el 2011 se’n van denunciar 36. A més, 26 dels 60 denunciats el 2016 ni tan sols havien fet els 14 anys. L’última memòria de la Fiscalia Superior de Catalunya mostra una tendència semblant: dels 71 menors de 18 anys denunciats el 2015 per abusos i agressions sexuals, el 2016 es va arribar a 101, un 30% més en un any de diferència.

Més difícil de superar

“A aquestes edats molts agressors ni es plantegen que cometen un delicte”, explica Alfageme. La majoria de les vegades els més joves utilitzen amenaces, pressions o manipulació per atemptar contra la llibertat sexual de la víctima, diu, de manera que no deixen marques físiques i es fa més difícil demostrar el delicte.

“Diversos estudis expliquen que la primera relació sexual que tenen una de cada tres dones no és desitjada”, afegeix Alfageme. Això no vol dir per força que pateixin una agressió sexual, però pot ser que acceptin a contracor, sota coacció, i això també és un delicte. “Una primera experiència així deixa una empremta molt profunda”, diu, i la psicòloga explica que a les supervivents se’ls fa més difícil de superar.