La pressió veïnal frena el desallotjament d'un bloc al Gòtic

Canvi de plans al Barri Gòtic de Barcelona. La pressió veïnal ha aconseguit frenar el desallotjament del bloc situat al número 3 del carrer Correu Vell. E ls Mossos d'Esquadra han aturat la intervenció en l'edifici, on viuen una vintena de persones, inclosos quatre menors i dues embarassades, després que nombrosos veïns s'hagin concentrat a les portes del bloc. El jutjat va donar de marge fins aquest dimecres per desallotjar-lo, així que la policia catalana encara té unes quantes hores per tornar a intentar buidar-lo.

L'edifici és propietat d'un fons d'inversió, Soverino BCN Investments., i està ocupat des del passat mes de gener en protesta per l'especulació immobiliària que està expulsant els veïns del barri. L'entitat Resistim al Gòtic ha demanat ajuda, a primera hora, per evitar el desallotjament. Desenes de persones s'estan concentrant a les cantonades de l'immoble.



Segons va explicar aquesta entitat quan es va produir l'ocupació, el fons d'inversió va adquirir la finca a finals del 2016 i en va fer fora els veïns amb tot tipus de "xantatges". Alguns hi vivien des de feia 30 anys. L'edifici té nou pisos i dos locals.