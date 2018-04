Descobreixen una molècula a l'oli d'oliva verge extra capaç d'eliminar de manera específica cèl·lules mare tumorals

Investigadors de l'Institut Català d'Oncologia (ICO) i de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) han descobert una molècula a l'oli d'oliva verge extra capaç d'eliminar de manera específica cèl·lules mare tumorals en cultius cel·lulars i tumorals. El component en qüestió es coneix com oleòsits, una família de fotoquímics que són presents a l'oli en quantitats molt petites. L'estudi, que s'ha provat amb èxit en animals de laboratori, detalla que els oleòsits ataquen simultàniament el metabolisme i l'epigenètica. Per tant, tenen la capacitat d'inhibir dues proteïnes clau per lluitar contra les cèl·lules mare tumorals (CMT).

Aquest mecanisme metaboloepigenètic dual fa perdre les propietats funcionals que defineixen a les cèl·lules mare tumorals i inhibeix especialment la capacitat de reiniciar la formació de tumors. Aquesta molècula s'ha trobat a través de la mateixa tècnica que empren les companyies farmacèutiques per desenvolupar un nou fàrmac oncològic durant cinc anys.

El primer pas va ser cercar noves molècules amb activitat antitumoral en l'oli d'oliva, mitjançant l'aïllament i la purificació de les molècules susceptibles de tenir aquestes propietats. L'equip detalla que el canvi analitzat va ser "la desaparició de característiques funcionals úniques a les CMT, com la seva capacitat per tolerar la presència de drogues oncològiques o de generar petits microtumors en suspensió". Després d'aquesta primera fase de recerca, van provar els resultats amb animals al laboratori i van obtenir resultats positius. El líder de la investigació, Javier Ménendez, ressalta que "l''exposició de les CMT a determinats oleòsits durant unes poques hores va ser suficient per impedir completament la capacitat de les cèl·lules mare tumorals d’iniciar la formació de tumors en els animals de laboratori”. La tercera fase s'ha fet amb col·laboració amb una empresa especialitzada en el disseny computacional de fàrmacs, Mind the Byte, que va fer la caracterització atòmica del mecanisme d'acció de les molècules que tenien activitat anti-CMT.

Els investigadors ja han registrat la patent internacional dels compostos i han començat el disseny de noves molècules capaces de reproduir mimèticament l'activitat química anti-CMT dels oleòsits. La recerca ha rebut el quart premi internacional Luis Vañó d'Investigació Oleica, l'entrega del qual es farà el proper 16 d'abril a Jaén.