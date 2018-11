Desmantellen dos grups criminals que van falsificar bitllets de tren, bus i metro per valor de 2 milions d'euros

Els Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de l’Àrea de Seguretat del Transport Metropolità (ASTMET) han desarticulat un grup criminal que va falsificar títols de transport per valor de 2 milions d'euros.

En total s'han detingut onze persones, una de les quals és un vigilant de seguretat. Els detinguts són investigats pels delictes de falsificació de document mercantil, estafa, grup criminal, furt i apropiació indeguda. Cinc d'ells estan relacionats amb un delicte de salut pública, i aquest matí els onze han passat a disposició judicial.

La investigació es va iniciar el mes de gener del 2018, quan Renfe va denunciar la sostracció de set bobines de títols verges de transport de l’interior de les seves instal·lacions. A mesura que la investigació avançava, les sostraccions de bobines es continuaven produint. La investigació s’orientava a alguna persona relacionada amb l’operadora que tenia accés a llocs restringits.

Desmantellem dos grups criminals dedicats a la falsificació de títols de transport amb un perjudici de més de 2.000.000 €. Han col·laborat en la investigació @ATMbcn i @Renfe https://t.co/HdCaXR3sMp pic.twitter.com/Ib5jtpfLww — Mossos (@mossos) 22 de novembre de 2018

Sobretot es falsificaven T-10 i T-50/30

Finalment, les indagacions dutes a terme al llarg d’aquesta investigació han permès concloure que un vigilant de seguretat presumptament sostreia les bobines durant el servei, aprofitant les claus d’accés de què disposava. El treballador hauria sostret 51 bobines originals i senceres amb les quals hauria nodrit els 2 grups criminals per tal que produïssin 1.950 títols amb cadascuna d’aquestes.

540x306 Una de les bobines on s'imprimien els títols de transport / MOSSOS D'ESQUADRA Una de les bobines on s'imprimien els títols de transport / MOSSOS D'ESQUADRA

540x306 El text que el grup criminal imprimia sobre els bitllets / MOSSOS D'ESQUADRA El text que el grup criminal imprimia sobre els bitllets / MOSSOS D'ESQUADRA

Aquestes bobines tenen una sortida ràpida en el mercat il·lícit, atès que proporcionen el suport original que permet clonar les targetes de transport, majoritàriament T-10 i T-50/30. Aquestes falsificacions són venudes per un preu significativament inferior a l’oficial.



Amb la identificació del responsable de la sostracció de les bobines, els investigadors van poder identificar l’estructura i les funcions de les altres persones que estaven al darrere de les falsificacions, els quals feien el procés de conversió d’aquestes en títols clonats amb aparença gairebé idèntica als legals.

S'hi van trobar drogues, una arma de foc i una defensa elèctrica

Amb aquest operatiu es dona per desmantellada tota l’estructura dels dos grups criminals, que s’organitzaven en tres nivells. Al primer se situava el vigilant de seguretat encarregat de sostreure les bobines i que proveïa la resta de persones dels dos grups criminals. Al segon nivell hi havia els receptadors de bobines i productors massius a gran escala dels títols falsificats. El tercer nivell estava format per les persones que s’encarregaven de les tasques de distribució i que eren els venedors directes en mercats ambulants, al carrer o a altres minoristes.



Les detencions es van fer en el marc d’un dispositiu policial que va tenir lloc aquest dimarts passat, a l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona i Badalona, amb l’entrada i escorcoll judicial en 2 domicilis i un local. Els agents van intervenir diverses impressores multifunció i gravadors de bandes magnètiques amb títols a l’interior en producció, ordinadors, 2.200 títols verges i 1.932 títols de transport falsificats, parts de bobines, més de 8.000 euros, diverses dosis de metamfetamina, cocaïna i marihuana, una arma de foc i una defensa elèctrica.