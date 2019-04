Detenen un home que va ajudar a morir la seva dona a Madrid

Ángel Hernández està detingut des d'aquest dimecres després que ajudés a morir la seva dona, Maria José Carrasco, que des de fa tres dècades patia esclerosi múltiple. La seva detenció ha reobert el debat sobre la despenalització de l'eutanàsia, una qüestió que ha tornat a quedar paralitzada al Congrés, ara per l'avançament electoral.

María José Carrasco havia expressat públicament el seu desig de morir i acabar amb el patiment que li provocava la malaltia, una patologia degenerativa per a la qual encara no hi ha cura. Finalment, aquest dimecres el matrimoni va voler gravar en vídeo el suïcidi assistit. En les imatges, difoses per Telecinco, es constata novament la ferma decisió de la dona de morir, malgrat que per fer-ho era imprescindible l'ajuda del seu marit.

Cap a les tres de la tarda, els sanitaris del Summa van confirmar la mort de Carrasco i van alertar la Policia que el marit li havia subministrat una substància per provocar la mort a la seva dona. A més, Ángel Hernández va escriure fa uns dies una carta en què relatava el patiment de la seva esposa i anunciava la decisió d'ajudar-la a morir. "És evident que el desig de María José per tal que es compleixi necessita que l'ajudi, per la seva incapacitat a realitzar-ho per ella mateixa, i com és una constant en ella demanar aquest auxili no hi haurà més remei que proporcionar-li aquesta ajuda perquè el seu desig es compleixi ", va explicar el marit en una carta fet pública avui per l'associació Dret a Morir Dignament (DMD).

En la missiva, l'home detalla els motius que els han portat a prendre aquesta decisió i es dirigeix als "negacionistes" de l'eutanàsia per demanar-los que siguin conscients "del dolor que ocasionen a tots aquells que com María José i la seva família pateixen per la seva actitud". Així, demana als repersentants polítics que evolucionin cap a posicions menys contràries a l'eutanàsia per evitar que algú que ho necessiti hagi de transitar pels mateixos camins que ells.

Debat reobert

El cas ha tornat a situar en primera línia el debat sobre l'eutanàsia. El president de DMD, Javier Velasco, ha dit que és "injust" que s'imputi penalment a aquest home per un "acte d'amor, ajuda i respecte a la voluntat de la seva dona". El Codi Penal regula en el seu article 143 la inducció al suïcidi o la cooperació amb el suïcidi d'altres persones, amb un rang de penes que va dels dos als deu anys de presó, encara que es preveu una rebaixa si hi ha petició expressa de la víctima i aquesta pateix una malaltia greu.

Des de la mort de Ramón Sampedro fa 21 anys, han estat diverses les ocasions en què el debat de l'eutanàsia ha saltat a la palestra, com després de la condemna el 2016, a dos anys de presó, al jove Ignacio Sánchez Olaso per ajudar a la seva mare malalta a suïcidar-se.

Velasco ha instat els partits a que en la pròxima legislatura despenalitzin de manera urgent aquesta pràctica ja que la dissolució de les Corts, conseqüència de l'avançament electoral, ha impedit aprovar la primera llei d'eutanàsia d'Espanya, que va iniciar el seu camí parlamentari al juny del passat any després que tots els grups, excepte el PP, donessin suport la proposta socialista.

La nova legislatura que s'inicia després de les eleccions generals del 28 d'abril obre de nou la porta al fet que Espanya compti amb la seva primera llei d'eutanàsia. De fet, el president del Govern, Pedro Sánchez, va prometre la setmana passada que si governa novament regularà l'eutanàsia perquè "la mort sigui tan digna com la vida".