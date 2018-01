Detingut a Terrassa un presumpte jihadista que animava a matar espanyols

La Policia Nacional ha detingut a Terrassa (Vallès Occidental) un presumpte jihadista en un avançat procés de radicalització a causa del consum progressiu de vídeos i propaganda de Daesh. El detingut havia arribat a manifestar públicament: "El que pugui fer alguna cosa que ho faci, al que no deixin anar-se'n a Síria que mati sis o set espanyols".

Segons informa el ministeri de l'Interior, el detingut, de 45 anys i nacionalitat marroquina, no dubtava a alabar els atemptats comesos a Barcelona i Cambrils (Baix Camp) i va arribar a manifestar que si ell tingués una furgoneta gran faria el mateix que "els germans" que van atemptar el mes d'agost passat en la Rambla.

El detingut s'autodefinia com "un mujahidí més", havia manifestat el seu penediment per no haver viatjat a Síria a realitzar la jihad violenta i tenia un perfil discret, ja que vestia a la manera occidental, sense cap signe físic de radicalitat, i fins i tot evitava acudir a les mesquites a resar per passar desapercebut.

L'operació, desenvolupada per agents de la Brigada d'Informació de Barcelona sota la coordinació de la Comissaria General d'Informació, implica, segons el ministeri de l'Interior, la "neutralització primerenca" d'una potencial amenaça, ja que l'arrestat es trobava en un punt d'adhesió a l'organització terrorista que podria haver-lo portat a cometre un atemptat com a actor solitari en territori europeu.

El detingut vivia d'acord al concepte que es coneix com a 'taqiyya', un principi que justifica portar una vida allunyada dels preceptes islàmics en una societat no islamitzada, amb la finalitat d'atacar-la des de dins, amb la qual cosa buscava allunyar-se de la imatge prototípica d'un fonamentalista islàmic per passar desapercebut. Acompanyava aquesta estratègia amb altres mesures de seguretat en matèria de telefonia mòbil o conduir realitzant maniobres evasives per evitar que es detectés el seu recorregut o els llocs on anava.

Segons els investigadors, en la seva pretensió d'acte adoctrinar-se, el detingut visionava de manera reiterada vídeos en els quals s'observava jihadistes combatent a Síria; segons ell màrtirs que "s'han guanyat el cel", així com execucions perpetrades per nens amb càntics en els quals s'exalça la lluita violenta en nom d'Al·là.

No dubtava a compartir aquests vídeos amb persones del seu entorn, a les quals invitava a convertir-se en "veritables musulmans" i a viatjar amb ell a Síria, fins i tot els deia que la despesa del trasllat els assumiria ell sol.

L'operació, que continua oberta, s'ha desenvolupat sota la supervisió del Jutjat Central Instrucció número quatre i la coordinació de la Fiscalia de l'Audiència Nacional.