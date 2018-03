Detingut l’home buscat per la policia per haver estafat desenes de dones

Aprofitava les xarxes socials, els portals de contactes o les aplis de cites per conèixer dones i començar una relació. Es feia passar per metge, advocat o inversor en borsa i els demanava diners que, segons assegurava, els retornaria. Era el modus operandi de l’home que ahir va quedar detingut pels Mossos d’Esquadra. Es tracta d’Albert Cavallé, que va ser arrestat a l’avinguda Josep Tarradellas de Barcelona. Segons fonts judicials, tenia diverses ordres de cerca i captura actives: com a mínim, de tres jutjats de Barcelona, un de l’Hospitalet i un altre de Pamplona per casos d’estafa. Aquestes fonts també apunten que a Catalunya consten més de 40 denúncies contra ell pel mateix motiu els últims dos anys.

Cavallé va quedar detingut pels Mossos, però va ser traslladat a les dependències de la Policia Nacional de la Verneda, també a Barcelona, pels casos oberts a Pamplona i altres punts d’Espanya com Madrid. Es preveu que l’home passi a disposició judicial les pròximes hores. El detingut compareixerà davant del jutjat de guàrdia després que quatre tribunals -un de Barcelona, un de Gavà, un de Mataró i un de Vigo- l’hagin condemnat per estafa o simulació d’un delicte. La sentència sobre la simulació de delicte, segons concreten fonts judicials, va ser per un cas en què l’arrestat havia presentat una denúncia falsa: havia sortit de festa utilitzant la targeta bancària d’una de les seves víctimes, però davant d’ella va afirmar que li havien robat la targeta i per això va presentar la denúncia falsa.

Diners a Andorra o Panamà

Els altres casos estan oberts, segons aquestes fonts, per estafes. És en aquestes situacions quan l’home, després d’haver enganyat les dones sobre la seva professió, els demanava diners. Deia a les víctimes que no disposava d’efectiu perquè tenia els comptes a Andorra o havia quedat afectat per l’escàndol dels papers de Panamà. Aleshores les dones li deixaven diners que ell prometia tornar amb interessos. A partir d’aquí les quantitats de les estafes varien en funció de cada cas: des de 2.000 o 3.000 euros fins a 50.000 o 60.000 euros. Fonts pròximes a les víctimes de Cavallé consideren que en molts dels casos en què l’estafa és de pocs milers d’euros les dones eviten denunciar-ho “per vergonya”.

La majoria de les denúncies contra l’home encara s’estan tramitant als jutjats, i les víctimes reclamen que un únic tribunal assumeixi la investigació de tots els casos vinculats amb Cavallé. Les dones afectades també alerten que l’home havia perfeccionat la seva actuació perquè, a diferència del que feia al principi, últimament havia deixat d’utilitzar el seu nom, cosa que dificulta la investigació. Quan les víctimes van als Mossos és habitual que la seva foto aparegui entre els possibles autors del tipus d’estafa que es denuncia.