Detingut un home de 82 anys per la mort de la seva dona a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home, de 82 anys, per la mort de la seva dona, de 78 anys, a Barcelona. Els fets han passat al districte de Sants-Montjuïc aquest migdia en un domicili. Una persona ha avisat a les 13.20 h que els seus pares, de nacionalitat espanyola, estaven ferits a l'interior de casa seva.

Quan els efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han arribat al domicili, no han pogut fer res per salvar la vida de la dona. La víctima ha mort per les ferides provocades per una arma blanca. Pel que fa a l'home, es trobava ferit en estat greu, també per arma blanca, al terra de l'habitatge. Segons fonts amb accés a dades de la investigació, les ferides se les hauria causades ell mateix. El SEM l'ha traslladat a un hospital.

Els Mossos han arrestat l'home com a presumpte autor d'un homicidi i han obert una investigació per aclarir els fets.