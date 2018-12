Dimiteix el director de Brians I després de les amenaces de mort d'alguns treballadors

El director de la presó de Brians I –el centre de preventius de referència de l'àrea metropolitana de Barcelona– ha presentat la dimissió aquest matí segons ha confirmat la conselleria de Justícia, que atribueix la decisió a les amenaces de mort rebudes per part d'alguns treballadors del centre. En els últims sis mesos s'havien succeït les protestes contra l'ara exdirector i havien aparegut pintades i altres accions de protesta tant dins com als accessos del centre penitenciari, segons ha fet públic el mateix departament.

"L'he intentat convèncer que no dimitís, però totes les persones tenim uns límits", ha explicat la consellera de Justícia, Ester Capella, en una entrevista a TV3. Segons Capella, algunes decisions de Font, com ara instal·lar més càmeres per evitar males praxis entre els funcionaris, havia causat malestar entre el personal. Els sindicats CSIF i UGT celebren la marxa de Font i consideren que en realitat se l'ha cessat per "manca de professionalitat" a l'hora de tractar amb els treballadors, en paraules del portaveu del sindicat UGT, Xavier Martínez.

Mentrestant, tant la direcció de Serveis Penitenciaris com els Mossos d'Esquadra han obert una investigació arran de les pintades i protestes aparegudes durant els sis mesos contra els treballadors. El departament ha volgut separar el gruix de la plantilla d'aquests fets, que "condemna enèrgicament" i atribueix a un grup reduït de persones, en paraules del director de Presons, Amand Calderó, a l'ARA. Des de la UGT s'aclareix que es "rebutja" aquest tipus de comportament, que atribueixen també a persones aïllades i no al conjunt del personal.

En declaracions a l'ARA, el director de presons ha explicat que Font ha liderat la transformació de Brians I en un centre de preventius i ha recordat que durant els 15 mesos que ha estat al capdavant de la presó ha aconseguit reduir un 30% la xifra d'interns en primer grau, ha instal·lat càmeres de seguretat "per garantir tant els drets i la seguretat dels interns com la dels treballadors" i ha limitat l'ús de les cel·les de règim especial d'aïllament. El departament atribueix a aquestes polítiques el malestar d'aquest petit col·lectiu de la plantilla que creu que "ha anat massa enllà" en les seves reivindicacions.

Calderó també ha recordat la trajectòria de Font, "que ha estat al capdavant també dels centres penitenciaris de Quatre Camins i Lledoners durant anys" i ha deixat clar que el departament continuarà en la mateixa línia de polítiques i que no els tremolarà el pols a l'hora d'obrir expedients disciplinaris si així ho determinen les investigacions obertes.

En canvi, des dels sindicats recorden que el personal del centre penitenciari de Brians va assumir la transformació en una presó de preventius "en un temps rècord" i amb "esforç" i acusen Font d'actuar de manera dictatorial i de trencar les relacions amb el personal. Segons el portaveu de la UGT, el malestar dels treballadors no tenia res a veure amb els canvis i les polítiques que havia introduït el departament al centre –que la conselleria assegura que mantindran–, sinó amb la manera de fer del director. "Estem d'acord que tot evoluciona, el problema és qui lidera els canvis i com ho fa", diu Martínez.