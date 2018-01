Disparen trets de balí contra el menjador d’un veí de les Corts que té una estelada a la finestra

Daniel Navarro, veí de Les Corts, era a casa seva quan, de sobte, va veure que la finestra del menjador estava esberlada. S’hi va apropar pensant que un ocell s’havia estavellat contra el vidre però el que va trobar va ser ben diferent: al centre de la finestra hi havia un forat de la mida d’un perdigó. Quan va avisar els Mossos, els agents van documentar dos forats més a la mateixa habitació: un a la persiana i un altre a l’estelada que té penjada a la façana.

540x306 Trets de balí a la bandera Trets de balí a la bandera

540x306 Trets de balí a la persiana Trets de balí a la persiana

La principal hipòtesi és que es tracta de trets de balí, i el Daniel sospita que s’han disparat des de l’edifici del davant, tal com fa constar a la denúncia que dimarts de la setmana passada va presentar als Mossos. “Visc en un setè pis, no veig des d’on més es podria disparar”, explica a l’ARA.

Preocupat pel seu fill

Ara al Daniel li preocupa que l’incident es pugui repetir. “Entenc que l’objectiu era l’estelada, però em preocupa perquè també van tocar el vidre, el mateix vidre des d’on el meu fill d’un any mira per la finestra com passen els cotxes”, afegeix.

L'home tem que els trets puguin venir d'un bloc proper, on viuen exmilitars, i reconeix que la seva estelada és l’única que hi ha en tot l’edifici, a la cantonada de l’avinguda de Sarrià amb Josep Tarradellas. Ara, un veí de l’immoble també l’ha penjada “en solidaritat” amb ell. “En aquesta zona no hi ha un gran sentiment independentista”, explica, tot i que defensa que fins ara no havia tingut mai cap problema.

“Em sap greu perquè algú que arriba fins a l’extrem de disparar demostra que no està gaire bé. Només espero que no es repeteixi”, afirma. Lamenta que serà difícil descobrir l’autor de l'atac, però així i tot no retirarà l’estelada. “Vaig informar de l’incident la comunitat i l’administrador de finques, i se’m va preguntar si el millor no seria treure la bandera. No ho penso fer”, reivindica.