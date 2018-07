Es doblen les morts a les carreteres en cap de setmana

En els sis primers mesos de l'any, 92 persones han perdut la vida en accidents de trànsit a Catalunya, un 42% més que durant el mateix període del 2017. El nombre d'accidents mortals augmenta entre setmana, però és especialment significatiu en caps de setmana i dies festius. Segons les dades del Servei Català del Trànsit (SCT), en dies no laborables s'han registrat el doble de víctimes mortals en accidents de trànsit que l'any passat.

Des del departament d'Interior expliquen que les distraccions al volant continuen sent la causa majoritària dels accidents de trànsit –són al darrere d'un 24% dels sinistres–, però durant el primer semestre de l'any s'ha registrat també un increment dels accidents mortals relacionats amb velocitat excessiva, consum d'alcohol i de drogues. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha apel·lat a la "responsabilitat individual" dels conductors: "Ells i elles individualment prenen la decisió de si volen jugar-se la vida a la carretera", ha explicat el conseller, que també ha advertit que "hi ha gent que mor per culpa d'altres que decideixen drogar-se, córrer o beure".

El pla de contenció s'allargarà fins a l'octubre

En global, el nombre de morts ha augmentat un 42% durant el primer semestre. El SCT explica que el màxim increment de la mortalitat a les carreteres es va registrar durant el primer trimestre de l'any, quan el nombre de víctimes mortals va créixer un 72% respecte al balanç d'entre el gener i el març del 2017. Entre l'abril i el juny s'han registrat un 17% més de víctimes coincidint amb la posada en marxa d'un pla de contenció en els 103 trams de carreteres que concentren el 42% de la mobilitat a Catalunya. Per això, el director general de Trànsit, Juli Gendrau, ha explicat que la intenció és estendre aquestes mesures més enllà de l'estiu, un període "problemàtic i conflictiu" segons els responsables de trànsit.

El pla implica augmentar un 37% la presència d'agents en més de 2.000 quilòmetres de via. També s'instal·laran dos radars per trams a l’autovia A-2 i un a l'autopista AP-7, dues de les vies que han registrat més sinistralitat últimament. També s'aplicaran més controls en zones d'oci i s'ubicaran més mesures de separació entre els sentits de circulació.

Per demarcacions, el màxim increment de mortalitat s'ha registrat a les comarques tarragonines, on les víctimes a les carreteres han crescut un 130% durant el primer semestre de l'any. En canvi, Lleida és l'únic punt de la xarxa viària on s'han registrat menys víctimes mortals, ja que han disminuït un 12%.