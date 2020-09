Dos motoristes morts en un matí a Catalunya

Dos motoristes morts aquest dilluns eleven a 73 les víctimes mortals en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya. El primer accident s'ha produït aquest matí, pocs minuts abans de les nou, quan per causes que encara s'investiguen s'ha produït una col·lisió lateral entre un turisme i una motocicleta a la C-35, al terme municipal de Sant Celoni (Vallès Oriental). A causa del xoc el conductor de la moto, un home de 47 anys, veí de Cardedeu i de nacionalitat francesa, ha mort, i el conductor del cotxe ha resultat ferit lleu.

El segon accident s'ha produït a les dues del migdia, després d'una col·lisió entre un turisme i una motocicleta a la carretera GI-681 a Llagostera (Gironès). A causa del xoc ha mort el motorista, un home de 46 anys i de nacionalitat anglesa. Pel que fa al conductor del cotxe, ha resultat il·lès.

Els dos motoristes morts s'afegeixen també a l'accident que es va produir dissabte al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona quan la víctima, de 40 anys, va xocar contra un semàfor a la plaça Karl Marx. Després del xoc, la moto va topar amb un ciclista, que va quedar ferit greu.

Malgrat les xifres negres de les últimes hores, en context els balanços globals de trànsit indiquen que fins ara hi ha hagut molts menys accidents que l'any passat, gràcies sobretot a la caiguda de la mobilitat pel confinament. Precisament fa alguns dies el Servei Català de Trànsit va revelar que, tot i la recuperació de l'activitat per la desescalada i els desplaçaments de les vacances d'aquest estiu, el nombre d'accidents mortals a les carreteres continua sent molt inferior al d'altres anys.

Entre gener i agost havien mort 71 persones en un accident de trànsit a les carreteres de Catalunya, un 41,8% menys que en el mateix període de l'any passat. Els únics accidents mortals que han repuntat respecte al mateix període del 2019 són els que impliquen un camió o una furgoneta. Per primera vegada també s'han produït més atropellaments de vianants a les carreteres que no pas a l'interior de les ciutats i pobles.

Tot i això, el Govern ja va llançar un toc d'alerta fa alguns mesos per l'increment d'accidents de trànsit durant la desescalada, perquè cada dos dies una persona va perdre la vida de mitjana a les carreteres des que es van aixecar les restriccions de trànsit. A més, els responsables de mobilitat del Govern estaven especialment preocupats perquè quatre de les víctimes pertanyien a col·lectius vulnerables: tres eren motoristes i el quart conduïa un patinet. Per això, des d'Interior es va fer una crida a revisar l'estat dels vehicles, moderar la velocitat i no consumir alcohol.