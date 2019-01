ERC posa condicions a Colau per avalar el tramvia per la Diagonal

La negociació ja fa temps que es mou més en el terreny polític que no pas en el tècnic, però el projecte d'enllaçar les dues xarxes de tramvia per la Diagonal torna a tenir una cita important en el ple d'aquest divendres, després que el govern d'Ada Colau, reforçat pels resultats del baròmetre municipal, decidís desempolsar el debat. El principal soci a convèncer continua sent ERC, que a l'abril va fer miques el projecte de Barcelona en Comú, tot i que l'equip de l'alcaldessa també s'haurà d'assegurar que manté el suport del PSC, que en l'últim debat va manifestar suspicàcies pel possible caràcter electoralista de la votació. El portaveu d'ERC, Jordi Coronas, ha explicat avui que la seva formació no descarta votar a favor de la mesura en el ple sempre que es compleixin una sèrie de condicions que han posat sobre la taula del govern municipal i que, segons diu, són les mateixes que ja exigia en la votació de l'abril. Qui canviaria de posició, ha volgut deixar clar, seria el govern i no ells. Ningú no regala res. I menys quan falten pocs mesos per a les eleccions.

Els republicans exigeixen garantir que la inversió milionària que comportarà l'enllaç no beneficia les empreses privades que tenen concessió per explotar el servei fins al 2032, sinó que es tradueix en retorn públic, i demanen, també, fugir de dates concretes d'inici d'obres, després que el text que el govern sotmet a votació hagi fixat el 2020 per a l'arrencada dels treballs. En qualsevol cas, deixen clar que la votació de divendres –que es pot entendre com un sí al projecte estrella de Colau– no és sobre el tramvia, sinó que el que es fa és demanar a l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) que "faci la seva feina".

El text que es discutirà, de fet, exigeix a l'ens que comenci una negociació amb les concessionàries per modificar les tarifes tècniques tenint en compte l'entrada en funcionament del nou tram i que s'analitzi, també, una presència més gran de l'administració pública en l'operació del servei.

Coronas ha explicat que, des que la tinent d'alcalde Janet Sanz va fer l'anunci de reobertura del debat del tramvia, republicans i comuns han mantingut tres reunions i que el seu grup ha fet arribar a l'equip de l'alcaldessa un document amb els termes que els portarien a donar suport a la votació. Un dels punts clau del document és demanar a l'ATM la negociació amb les empreses concessionàries de l'adaptació de les tarifes tècniques, cosa que, de fet, el govern municipal ja s'ha obert a fer. També demanen augmentar la representació pública en el servei.

"L'autèntica votació serà quan l'Ajuntament i l'ATM presentin el conveni sobre l'enllaç", ha dit Coronas, que ha remarcat que el que és fonamental és el que reculli aquest conveni. ERC ha reiterat que, si hi ha voluntat de negociar i compromís amb aquests aspectes, votarà a favor de l'expedient en el ple de divendres, però que si no és així mantindrà el 'no'. "No volem vendre fum", ha dit Coronas, com a resum. Els republicans també demanen que es faci un informe econòmic de l'impacte que tindrà sobre Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) la substitució de les línies de tramvia que actualment circulen per la Diagonal. Volen, també, que el text que s'aprovi deixi clar que són els estudis tècnics i no el consistori els que escullen la Diagonal com la millor opció per enllaçar el Trambaix i el Trambesòs des de Glòries fins a Francesc Macià. A més, demanen que siguin les condicions tècniques i la disponibilitat pressupostària les que fixin el calendari d'obres en lloc de determinar unilateralment el 2020 com a data d'inici dels treballs.

En la Comissió d'Urbanisme, que la setmana passada ja va discutir el text que es porta divendres a ple, el govern municipal va sumar el suport dels dos regidors no adscrits, Juanjo Puigcorbé i Gerard Ardanuy, i de la CUP, que defensa la gestió pública del servei, i va mantenir l'oposició del PDECat, Cs i el PP. ERC i el PSC es posicionaran aquest divendres.