Els ERTO prorrogats fins al 30 de setembre i Millet entra a la presó: les claus del dia, amb Antoni Bassas (26/06/2020)

Bon dia des de l'ARA, és divendres 26 de juny del 2020. No farà més calor que els últims dies, més aviat el termòmetre tendirà a recular lleugerament, i ho notarem més demà que avui. El sol seguirà predominant i els ruixats de tarda aniran a la baixa. Avui i demà n'hi haurà ben pocs, i diumenge el temps serà més insegur al terç nord de Catalunya.

1. El consell de ministres d'avui aprovarà allargar els ERTO fins al 30 de setembre i ajudes per als autònoms.

Es mantindran els ERTO per a les empreses que encara els tinguin vigents, amb una exempció de les cotitzacions a les empreses de menys de 50 treballadors del 70% al juliol, el 60% a l'agost i el 35% al setembre. Una altra de les novetats del text és que les empreses puguin acollir-se a un ERTO de força major total si hi ha un rebrot del virus que les obliga a tancar una altra vegada. En aquest cas el descompte de les cotitzacions seria del 80% per a les plantilles inferiors a 50 treballadors.

2. I, per cert, l' empresa haurà de pagar totes les despeses generades pel teletreball i pactar l'horari amb l'empleat, i s'haurà de posar tot per escrit. Aquestes són algunes de les novetats de l'avantprojecte de llei del teletreball que ha elaborat el govern espanyol i al qual ha tingut accés l'ARA.

3. La líder de JxCat a Madrid, Laura Borràs, serà investigada pel Tribunal Suprem per les presumptes irregularitats comptables de la seva època com a directora de la Institució de les Lletres Catalanes. El PSOE, el PP, Vox, Unides Podem i Cs hi van votar a favor. El PNB hi va votar en contra, com JxCat.

Laura Borràs: "Aquests diputats, que ara ja coneixen totes les circumstàncies, atropellaran els meus drets i ho faran a consciència. Anteposar la pàtria a la democràcia comporta aquests peatges i espero que la seva consciència ho resisteixi".

ERC i la CUP no van votar, perquè eren partidaris que Borràs deixés l'escó, ja que així hauria evitat acabar davant del Suprem i el cas hauria tornat a la justícia ordinària.

Gabriel Rufián: "No reconeixem aquest procediment. Està viciat, és tòxic i és injust i creiem que avui prémer el botó pel sí, pel no o per l'abstenció és legitimar-lo". I Mireia Vehí: "Això no depenia ni dels independentistes ni d'algunes esquerres que avui tampoc no han votat. Això depenia del PSOE, amb qui Junts per Catalunya governa a la Diputació de Barcelona, de Podemos, i aquesta gent ha votat que sí al suplicatori".

Bildu, el BNG i Compromís tampoc van votar.

4. Fèlix Millet va entrar ahir a la presó de Brians 2 als 84 anys, i en una ambulància medicalitzada, per complir una condemna de nou anys i vuit mesos pel saqueig del Palau i el finançament il·legal de Convergència. Ahir s'acabava el termini perquè els condemnats pel cas Palau entressin a la presó. L'ex número dos del Palau, Jordi Montull, ho va fer dilluns. I dues hores abans que Millet hi entrava l'extresorer de CDC Daniel Osàcar, condemnat a tres anys i mig de presó.

Ha hagut de passar més d'una dècada perquè Millet, de 84 anys, entrés ahir definitivament a la presó.

I els diputats d'ERC Josep Maria Jové i Lluís Salvadó van dipositar ahir la fiança d'1,6 milions d'euros que els va imposar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Els dos diputats han pogut fer efectiu el pagament després d'haver aconseguit recaptar els diners gràcies a aportacions de la Caixa de Solidaritat, que va llançar una campanya a principis de juny.

5. El president del PDECat, David Bonvehí, ha convocat la direcció nacional per explicar la situació de les converses amb la Crida, ara per ara sense acord i amb risc de trencament. Però, segons informa Núria Orriols, a última hora s'han implicat en la negociació els presos polítics i exiliats del PDECat. Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn i Lluís Puig han elaborat una "proposta concreta" d'ordenació de l'espai de Junts per Catalunya, alternativa a la de Bonvehí. I, segons fonts coneixedores, va "en la línia" del que defensa l'expresident Carles Puigdemont.

6. Mala setmana per a la regió sanitària de Lleida. A la preocupació per l'aparició dilluns de brots de coronavirus a la Llitera i el Baix Cinca s'hi afegia dimarts un focus actiu a la residència Castrillón de la ciutat de Lleida, amb divuit positius entre usuaris i treballadors.

Tot plegat ha fet que la societat lleidatana temi un retrocés a la fase 2 els pròxims dies, una preocupació que s'ha convertit en tema de conversa habitual.

7. De fet, això que temen a Lleida és el que ha passat a Portugal, que torna a confinar bona part de l'àrea metropolitana de Lisboa en un intent d'aturar la propagació del coronavirus.

No és una mesura obligatòria sinó una recomanació que apel·la al "deure cívic" de cadascú en una regió que concentra tres quartes parts dels nous contagis del país. A Renània, un brot localitzat en un escorxador ha obligat les autoritats alemanyes a decretar el confinament de 360.000 persones.

8. L'escriptora i filòloga gironina Núria Esponellà va guanyar ahir el 53è premi Prudenci Bertrana de novel·la, dotat amb 30.000 euros, per Ànima de tramuntana.

9. L'Espanyol va perdre ahir per 1-0 al camp del Betis, i això que Wu Lei va tenir un gol cantat al minut 89 i s'enfonsa cada vegada més perquè, a part que no surt de la cua, l'Eibar, implicat en el descens, va guanyar ahir al València per 1 a 0. Ara l'Espanyol és a vuit punts de la salvació i diumenge rep al Madrid a les 10 de la nit.

10. En Xavier Fina, columnista perico del diari, ja ha llançat la tovallola, i avui escriu: "Baixarem a Segona, però renovarem els carnets, seguirem anant al camp i tornarem al nostre lloc. I l'alegria dels que avui ho celebren serà una de les nostres fonts d'energia per sortir-nos-en".

El Barça jugarà demà a les 5 al camp del Celta.

El Liverpool ha tornat a guanyar la Lliga anglesa, 30 anys després de l'últim cop, un llunyà 1990, tan llunyà que encara no es deia Premier League.

11. I acabem recomanant la crítica televisiva de Mònica Planas, titulada "Portegir Felip VI". Dilluns, l'endemà que hagués esclatat la notícia del viatge de nuvis, Antonio García Ferreras no va abordar el cas a Al rojo vivo, i els magazins matinals d'Ana Rosa i Susanna Griso tampoc hi van sucar pa.

Acabem aquí les claus del dia. D'aquí uns minuts tornem amb l'anàlisi de l'actualitat.