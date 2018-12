Els EUA recomanen als seus ciutadans "incrementar les precaucions" a la Rambla aquest Nadal per possibles atemptats

El departament d'Estat dels EUA ha emès una alerta en què recomana als seus ciutadans que “incrementin les precaucions” a les àrees amb moviment de vehicles i autobusos, especialment a la Rambla de Barcelona, entre plaça Catalunya i el Portal de la Pau, per possibles atemptats durant les celebracions de Nadal i Cap d’Any.

"Extremin la precaució al voltant de les àrees amb moviment de vehicles, inclosos autobusos, a l'àrea de la Rambla de Barcelona per Nadal i la nit de Cap d'Any", ha escrit l'Oficina d'Afers Consulars dels EUA en un apunt al seu compte de Twitter. A més, s'avisa que els terroristes "poden atacar sense previ avís" i que tenen per objectiu "localitzacions turístiques, centres de transport i altres zones públiques" com la Rambla, on el 17 d'agost del 2017 una cèl·lula jihadista va perpetrar un atac terrorista.

