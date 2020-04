Educació indemnitzarà les empreses de menjador i transport pel cessament d'activitats

El departament d'Educació de la Generalitat ha anunciat aquest dijous que indemnitzarà econòmicament les empreses de menjador i transport escolar subcontractades per escoles públiques que han deixat de funcionar durant l'estat d'alarma pel covid-19. També assumirà el complement salarial dels treballadors en aquells casos que hagin patit un expedient de regulació temporal (ERTO), perquè puguin continuar cobrant el 100% del sou.

Els menjadors rebran aquestes compensacions si són contractats directament pel departament, pels consells comarcals, per les associacions de mares i pares d'alumnes i pels ajuntaments, amb l'objectiu de compensar els perjudicis econòmics de les empreses i entitats a causa del tancament dels centres educatius.

Pel que fa al transport escolar, les empreses rebran un 75% de la facturació mensual prevista i quan s'acabi la suspensió del servei es produirà la regularització definitiva dels pagaments, segons ha informat el departament en un comunicat.

Denuncien l'impagament del sou de 800 vetlladores

La secció sindical d'ensenyament de CGT ha denunciat l'empresa Serunion per l'impagament a les vetlladores del departament d'Educació. En total, 800 treballadores han rebut només el sou corresponent a dotze dies de març.

Una d'elles, que prefereix mantenir l'anonimat, ha explicat a l'ARA que la van avisar d'un possible ERTO però que mai li van notificar ni fer signar cap rescissió temporal de contracte. "Quan he vist la nòmina, he cobrat menys de la meitat", lamenta la treballadora, que fa quatre anys que és fixa discontínua, és a dir, amb contractes que s'acaben a final de curs i tornen a començar el curs següent.