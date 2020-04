Educació comença el repartiment de 22.000 dispositius amb connectivitat a alumnes que no en tenen

El departament d'Educació comença aquesta setmana el procés de repartiment de 22.000 dispositius amb connectivitat a aquells alumnes que no en tenen. Avui comença el tercer trimestre a les escoles catalanes i, com que els centres educatius continuen tancats pel coronavirus, els alumnes hauran de seguir el curs des de casa. Davant d'aquesta situació d'excepcionalitat, el departament d'Educació ha posat en marxa aquest pla amb l'objectiu de garantir que les oportunitats d'aprenentatge i de seguiment del curs arribin a tot l'alumnat, especialment als col·lectius més vulnerables.

Per conèixer les necessitats de l'alumnat, Educació va fer arribar un qüestionari a 3.100 centres educatius de Catalunya –públics i concertats–, 3.055 dels quals van respondre. Els resultats van donar que unes 55.000 famílies no tenen dispositius o connectivitat per seguir el curs escolar a distància. És per això que aquesta primera onada de repartiment està adreçada als col·lectius d'alumnes més vulnerables i es prioritza els estudiants de sisè de primària, quart d'ESO, batxillerat i cicles formatius, perquè són cursos de fi d'etapa educativa i s'atorga un títol acreditatiu.

Aquesta setmana els centres educatius comunicaran als alumnes que rebran els paquets de connectivitat al seu domicili dilluns vinent, 20 d'abril. Aquests kits de connectivitat o de dispositius electrònics són un préstec i s'hauran de retornar a l'escola una vegada finalitzi el confinament.

Les mesures inicials presentades per Educació inclouen l'entrega dels dispositius que tinguin connectivitat d'entre els 100.000 disponibles als centres educatius públics, 1.000 tauletes facilitades per la Fundación Telefónica en col·laboració amb La Caixa, 20.000 línies de connectivitat del departament d'Educació i 2.000 línies més per a batxillerat i formació professional del ministeri d'Educació. Està previst que, durant els pròxims dies, a aquesta xifra s'hi sumin les d'altres iniciatives similars d'ajuntaments, consells comarcals, entitats i empreses.