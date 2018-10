El Poder Judicial evita responsabilitzar algú en concret per la difusió de les dades de la víctima de la Manada

El Consell General del Poder Judicial no responsabilitza ningú en concret per la difusió de les dades personals de la víctima de la Manada en el moment de donar-se a conèixer la sentència. Cinc mesos després que la víctima presentés una denúncia per amenaces i contra la intimitat per la filtració de les dades, la comissió permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha conclòs que la difusió del nom, l'adreça, una imatge del DNI i les captures del vídeo gravat durant la violació en grup –i que van reproduir alguns mitjans– va ser deguda a causes que van propiciar un error de "caràcter sistèmic".

El primer motiu, segons l'informe que ha aprovat el CGPJ, era la "urgència" en la comunicació de la sentència, sumat a la falta de mitjans tècnics que van facilitar que no se separessin les dades i a l'absència de mesures de seguretat addicionals que impedissin accedir al contingut íntegre de la resolució. Perquè no torni a passar el mateix, el Poder Judicial insta els òrgans judicials i les administracions a adoptar les mesures necessàries perquè les resolucions judicials es difonguin en un context de seguretat tècnica i de respecte a la normativa de protecció de dades.

L'informe detalla que el principal error el va produir la responsable de l'Oficina Judicial, a qui l'Oficina de Comunicació li va demanar amb "immediatesa" que li passés la sentència quan acabava de ser notificada a les parts, un procediment molt habitual en casos mediàtics. La sentència es va enviar sense passar-li el Codi Segur de Verificació (CSV), que hauria d'haver retirat totes les dades personals. Això va fer que es pengés a la seu judicial electrònica amb el nom, la foto i informació compromesa de la víctima a la vista de tothom, tot i que posteriorment es va acabar substituint per un nou document.

En conseqüència, al·lega, per no responsabilitzar ningú, que no consta "amb el necessari grau de certesa" que en la informació sobre firma electrònica facilitada als integrants de l'òrgan judicial "s'hagués advertit expressament de la possibilitat d'accedir –a través del CSV– al text íntegre de la sentència, sense separar les dades de la víctima". O, a més, que constessin "els mitjans tècnics precisos per poder deshabilitar aquest accés a través del CSV". És a dir, que el personal no és responsable perquè no estava prou informat ni format.

Finalment, addueix que els protocols existents en aquell moment no eren prou clars com per saber sobre qui tenia la competència de vetllar perquè no es difonguessin les dades personals de la víctima de la Manada. En altres paraules: no quedava clar si era responsabilitat de qui notifica les sentències o bé del gabinet de comunicació.