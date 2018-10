“Enriquits” a costa de la filla: el cas Nadia, a judici

Set anys d’una “dinàmica” frenètica recorrent mitjans de comunicació per “enriquir-se utilitzant la malaltia” de la filla. La fiscalia demana sis anys de presó per a Fernando Blanco i Margarita Garau, que, dos anys després de la seva detenció, s’asseuran avui al banc dels acusats a l’Audiència de Lleida per respondre per haver estafar milers de ciutadans que van donar-los diners pensant que eren per curar la nena. Els informes mèdics han corroborat que la menor pateix tricotiodistròfia, una malaltia minoritària que no té risc per a la seva vida. Segons la fiscalia, Blanco i Garau van ingressar més d’1.100.000 euros en donatius. Tan sols 2.707 van servir per tractar la nena. Quan els van bloquejar els comptes, hi quedaven 313.748 euros. Segons el fiscal, Blanco i Garau van dilapidar 794.862 euros “per costejar el seu alt nivell de vida i en articles de luxe”.

Des del 2007, la parella no ha tingut cap altra activitat laboral que la botiga de vins de Blanco, “que no registrava l’activitat suficient ni tan sols per pagar el lloguer del local”, que també va acabar anant a compte de l’associació constituïda per gestionar els donatius.

La fam de diners de la parella era tan gran, segons la fiscalia, que cada vegada buscava fonts diferents de donatius. Quan la família es va traslladar a Fígols, a l’Alt Urgell, el 2013 i van matricular la nena a l’escola, “van reunir els pares dels alumnes i els van explicar que la seva filla estava afectada per una greu malaltia, que necessitava una alimentació especial, que era molt cara i que s’havia de sotmetre a diverses intervencions a l’estranger”. Les famílies van organitzar sortejos, subhastes d’objectes de famosos i guardioles per ajudar la menor.

Durant anys, Blanco es va dedicar a explicar que havia viatjat per tot el món per buscar una cura per a la seva filla. No hi ha proves documentals de cap viatge, tampoc del més rocambolesc: l’arribada a l’Afganistan mentre plovien bombes perquè un metge que vivia en una cova visités la nena. “Per remoure l’ànim dels donants”, segons la fiscalia, Blanco també s’hauria inventat que patia un càncer de pàncrees. L’acusat és a la presó des del desembre del 2016 i ja ha canviat quatre vegades d’advocat. L’actual, David Peña -el mateix penalista que defensa el Don Joan estafador- va assumir la defensa aquest estiu i va presentar una petició per recusar els magistrats que han de jutjar el cas a partir d’avui, perquè dos d’ells van intervenir en la decisió de mantenir-lo a la presó. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ho ha desestimat.

Estratègies diferents

La mare de la nena té una representació diferent, exercida per l’advocat Alberto Martín. De fet, és més que probable que les estratègies de defensa dels dos progenitors siguin diferents. Fins ara Blanco s’ha defensat dient que sí que va fer molts dels viatges i visites mèdiques per curar la nena, encara que no tingui documents per provar-ho. En canvi, la defensa de mare ha intentat demostrar que la dona es limitava a fer el que deia el marit i no sabia què passava mentre el pare i la nena eren fora, perquè confiava en el que li deia l’home.

El judici s’allargarà fins dijous i durant les tres sessions, a més de Blanco i Garau, està previst que declarin 35 testimonis.