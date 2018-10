Un bisbe que va silenciar un cas d'abusos presidirà la comissió de l'Església espanyola contra la pederàstia

L'Església catòlica espanyola ha anunciat que crearà una comissió per lluitar contra la pederàstia i elaborar una nova normativa per a la prevenció dels abusos sexuals dins la institució. La comissió estarà presidida pel bisbe d'Astorga, Juan Antonio Menéndez Fernández, que va silenciar un cas d'abusos. Segons 'El País', Menéndez va amagar el cas d'un sacerdot de la seva diòcesi que els anys 80 hauria abusat d'alumnes quan exercia de docent. A principis dels anys 90 el capellà va abandonar la docència i va ser traslladat a la parròquia de Tábara, a Zamora, on va exercir fins al 2016. L'any passat, després que aquest cas sortís a la llum, el bisbe va emetre un comunicat en què demanava "perdó pel dany causat" i manifestava la voluntat "ferma" de resoldre "d'una vegada per totes aquest greu problema".

La Conferència Episcopal Espanyola (CEE) ha informat avui que la comissió que presidirà Menéndez elaborarà una nova normativa per substituir els protocols d'actuació fets el 2010 d'acord amb la legislació de l'Estat i l'ordenament canònic, que orienta bisbes, sacerdots, religiosos i institucions eclesiàstiques sobre com procedir si es detecten agressions o abusos sexuals a menors o la possessió de pornografia infantil, entre altres supòsits. La comissió també servirà per preparar els materials de treball que presentarà el president de la CEE, Ricardo Blázquez, en la reunió convocada per al pròxim febrer pel papa Francesc –amb els presidents de totes les conferències episcopals– per parlar dels casos d'abusos. El grup començarà els treballs aquesta mateixa setmana i tindrà, en primera instància, un caire fonamentalment jurídic.

La finalitat de la nova normativa és ajudar les conferències episcopals i les congregacions religioses a desenvolupar procediments per a la protecció dels menors i els adults vulnerables contra els abusos sexuals, respondre als abusos de l'Església i demostrar integritat en aquesta tasca. La CEE ha assegurat que l'Església catòlica té el compromís de "cuidar i educar, amb respecte i exercint el seu ministeri, creant comunitats segures i solidàries que ofereixin un entorn d'amor on hi hagi una vigilància informada sobre els perills de l'abús".

Seleccionar i formar "acuradament"

En el marc de la nova normativa, l'Església espanyola s'ha compromès a seleccionar i formar "acuradament" tothom que tingui alguna responsabilitat a la institució, així com a respondre "cada queixa d'abús contra el personal de l'Església, procurant oferir un ministeri apropiat de cura pastoral a aquells que han patit un abús". La CEE també ha anunciat que, amb els canvis de protocols, s'inclourà "la supervisió i la remissió a les autoritats apropiades de qualsevol membre de la comunitat eclesiàstica que se sàpiga que ha comès un delicte contra un menor, jove o adult vulnerable".