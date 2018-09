El Papa abordarà els abusos sexuals a menors amb les Conferències Episcopals

El papa Francesc ha convocat els presidents de les Conferències Episcopals d'arreu del món per abordar la prevenció dels abusos a menors i adults vulnerables. El Sant Pare els ha citat al Vaticà del 21 a 24 de febrer del 2019, segons ha informat l'oficina de premsa vaticana.

En aquesta línia, Francesc rebrà aquest dijous una representació de bisbes dels Estats Units arran de l'escàndol d'abusos que ha esquitxat l'església del país. Hi acudiran el president de la Conferència Episcopal dels Estats Units, el cardenal Daniel DiNardo, l'arquebisbe de Gavelston-Houston i el cardenal i arquebisbe de Boston, Seán Patrick O'Malley, que és també president de la Comissió Pontifícia per a la Protecció dels Menors. També hi assistiran l'arquebisbe de Los Angeles i vicepresident de la Conferència Episcopal dels Estats Units, José Horacio Gómez, i el seu secretari general, Brian Bransfield.

Paral·lelament, la reunió entre el papa Francesc i el C9, el consell de nou cardenals anomenats pel Sant Pare per ajudar-lo en les seves reformes, ha conclòs aquest dimecres sense la presència de dos dels cardenals que estan sota el focus mediàtic arran de diversos escàndols relacionats amb abusos sexuals. No hi havia ni Francisco Javier Errázuriz Ossa, arquebisbe emèrit de Santiago i molt qüestionat a Xile, ni George Pell, que s'enfronta a un judici per abusos sexuals a Austràlia. Les pròximes reunions del C9 se celebraran els dies 10, 11 i 12 de desembre.