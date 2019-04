Espanya lidera l’ús d’antibiòtics en animals destinats al consum humà

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana als ramaders reduir l’ús d’antimicrobians en la cria de bestiar per evitar que els animals i els humans desenvolupin resistència als antibiòtics, una de les amenaces de futur més perilloses per a la salut global. L’agència de l’ONU alerta que un ús abusiu d’aquests fàrmacs pot contribuir a augmentar la mortalitat i les despeses mèdiques per infeccions comunes. Des de fa anys, productors i ecologistes s’enfronten per la possible contaminació de la carn a causa de la medicació preventiva dels animals: el sector càrnic defensa que es prenen totes les mesures per evitar que els productes que arriben als mercats i supermercats tinguin traces d’antibiòtics, i els activistes alerten que la indústria espanyola té una extrema dependència dels profilàctics en detriment de la salut.

“A curt termini els antibiòtics en animals són efectius perquè la carn es pugui consumir, però a llarg termini les persones acabarem tolerant-los i els organismes creant-hi resistència”, explica Òscar Domènech, professor de la facultat de farmàcia i ciències de l’alimentació de la Universitat de Barcelona. Els antibiòtics prevenen problemes de salut al bestiar però, alhora, exposen els humans a petites dosis de fàrmacs que, progressivament, els desprotegeixen dels virus comuns, diu l’expert.

Un informe de l’associació Justícia Alimentària assenyala que els espanyols consumeixen quatre vegades més carn de la recomanada per les autoritats sanitàries: l’OMS aconsella menjar carn vermella molt ocasionalment i disminuir el consum de carn blanca a dues o tres vegades per setmana, però a l’Estat es consumeix fins a deu vegades més carn vermella de la considerada saludable. Espanya és l’estat europeu que més fa servir antibiòtics en el bestiar i l’estudi Carn de canó de l’associació apunta que l’objectiu és mantenir els altíssims nivells de producció càrnica: és el tercer productor mundial de carn de porc, només superat per la Xina i els Estats Units. Justícia Alimentària fa servir les dades més actualitzades de l’Agència Europea del Medicament -publicades el 2017- sobre els tractaments farmacològics en la producció càrnica per denunciar que cada quilogram de carn de la indústria ramadera espanyola que arriba als consumidors presenta fins a 400 mg d’antibiòtics. Dit d’una altra manera: la plataforma afirma que quatre bistecs poden concentrar l’equivalent a una càpsula d’amoxicil·lina, un medicament comú per curar la bronquitis o les infeccions urinàries. El director de l’Associació Catalana de Productors de Porcí, Ricard Parés, qualifica de “barbaritat” l’acusació i reconeix que el sector és conscient des de fa uns anys que cal reduir l’ús dels antibiòtics. Per això, afegeix, la ramaderia espanyola cada vegada n’utilitza menys quantitat: “En els últims anys n’hem reduït l’ús un 13%: no hi pot haver presència dels fàrmacs a la carn, ens assegurem que no n’hi hagi cap residu abans del sacrifici i el processament”.

Des del 2006 la UE prohibeix que la indústria càrnica dels estats membres utilitzi antibiòtics per estimular la producció de carn, ous i llet. Però el reglament no impedeix que s’utilitzin els fàrmacs de manera preventiva en bestiar sa i per a lots de bestiar per disminuir el risc de contraure malalties, indica Parés. “Amb els fàrmacs, els productors s’asseguren que un 90% del seu bestiar sobreviu i els protocols eviten que arribi carn contaminada als consumidors, però la concentració zero d’antibiòtics és molt difícil d’assegurar”, adverteix Domènech. L’expert, amb tot, admet que l’eliminació total dels antibiòtics a les granges “és molt difícil” i que, si bé els científics “no deixaran de buscar alternatives a aquests antibiòtics tolerats” si la resistència fos irreversible, “els nous podrien ser més agressius amb els cossos”.