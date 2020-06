Espanya busca aixecar els controls fronterers per terra amb França i Portugal a partir del 22 de juny

Espanya preveu accelerar encara més el desconfinament per a l'arribada del turisme estranger. El conjunt de l'Estat recuperarà la llibertat total de moviments un cop caigui l'estat d'alarma el 21 de juny, i només un dia després, el 22 de juny, està previst que ja puguin venir els turistes francesos i portuguesos sense haver de passar una quarantena de 14 dies abans de trepitjar platges i ciutats. És a dir, la previsió és que els barcelonins puguin desplaçar-se a segones residències de la Costa Brava al mateix temps que els francesos. Així ho ha confirmat la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, en un brífing amb premsa internacional en què ha detallat quines seran les fases per al retorn dels visitants estrangers. Poques hores després, però, el mateix ministeri ha difós una nota "aclaridora" en què es referma en què la quarantena de 14 dies no s'aixecarà per als turistes estrangers fins a l'1 de juliol, ja que Espanya està pendent encara de ratificar convenis bilaterals amb els països veïns.

La resposta de la Moncloa matisant la ministra de Turisme és, en part, conseqüència de la manca d'acords a nivell internacional. Just després de conèixer les declaracions de Reyes Maroto, Portugal ha demanat explicacions al govern espanyol. "Ens han sorprès les declaracions", ha reconegut el ministre d'Exteriors, Augusto Santos Silva, a l'agència estatal LUSA. Al seu parer, l'anunci de Maroto "no s'inscriu" amb "l'estreta cooperació" que mantenen els dos governs a la frontera.

"Vull confirmar que a partir del 22 de juny les restriccions de mobilitat terrestre amb França i Portugal s'eliminaran" Reyes Maroto Ministra de Turisme

A hores d'ara i fins a nova ordre, les fronteres per terra amb França i Portugal estan restringides a la mobilitat per motius laborals, per a professionals sanitaris o per a l'entrada i sortida de ciutadans amb nacionalitat del país veí o de camí –per exemple si es volia anar de França a Portugal–. Però a partir del 22 de juny les entrades i sortides podrien tornar a la normalitat. Es tracta d'acords bilaterals que seran recíprocs i, per tant, els espanyols també podran entrar als països fronterers sense donar més explicacions. "Vull confirmar que a partir del 22 de juny les restriccions de mobilitat terrestre amb França i Portugal s'eliminaran", ha dit Reyes Maroto a la premsa internacional, i ha afegit que també "en principi" caurà la quarantena de 14 dies, que es mantindrà per a la resta de turistes internacionals fins a l'1 de juliol. La ministra ha defensat que aquesta mesura "és important" per al turisme espanyol, però ha precisat que l'aixecament dels controls no implica la reobertura total de les fronteres, ja que encara no hi ha una regulació uniforme per a la reconstrucció del trencaclosques de l'espai Schengen després de la crisi del coronavirus.

La prova pilot de les Balears

Fins ara només s'havia confirmat que Balears podria entrar al mercat del turisme abans que la resta de territoris, amb una "prova pilot" amb vols internacionals a partir del 21 de juny, un cop s'aixequi l'estat d'alarma. Però ahir dimecres Maroto ja va indicar que a partir del 22 es podrien començar a establir "rutes segures" per a l'entrada gradual de visitants estrangers en d'altres punts de la Península, tot i que no va detallar quins. Per a la ministra, aquestes experiències pilot permetran tenir "molta informació" de cara a l'obertura total de l'espai Schengen. Ha defensat, en aquest sentit, que l'obertura d'Espanya està sent "prudent" i la desescalada gradual es fa sobretot per evitar "passos enrere" i acceptar turisme però amb garanties de "seguretat".

El principal problema: el veto d'Alemanya

El problema principal amb el que es topa Espanya, però, és que per molt que s'obri al turisme internacional, si països com Alemanya no aixequen el veto a viatjar a la Península poques possibilitats de turisme hi haurà. Berlín aixecarà el 15 de juny les alertes de viatge a 29 països europeus: es tracta de tots els de la UE menys, justament, Espanya. I no és un aspecte menor, ja que Alemanya és el segon emissor de turistes cap a Espanya després del Regne Unit. La ministra d'Exteriors espanyola, Arancha González Laya, va assegurar ahir que havia parlat amb el seu homòleg alemany, Heiko Maas, i havien acordat que quan Espanya permeti l'ingrés de turistes estrangers, Alemanya aixecarà la recomanació de no viatjar a l'Estat.

He hablado con @HeikoMaas Ministro de Asuntos Exteriores de 🇩🇪 hemos acordado que en cuanto 🇪🇸 permita el ingreso de turistas en su territorio, #Alemania levantará la recomendación de no viajar a España #reciprocidad @MAECgob @AuswaertigesAmt @EmbEspAlemania — Arancha González (@AranchaGlezLaya) June 3, 2020

Dubtes amb el turisme britànic

Pel que fa el mercat britànic, que ja no forma part actualment de l'espai Schengen, Maroto ha dit que la intenció és aconseguir que sigui possible obrir "al més aviat possible" però que a hores d'ara encara estan pendents de saber com evoluciona l'epidèmia del coronavirus, que afecta ara mateix de forma més greu el Regne Unit. La ministra ha destacat als corresponsals estrangers que és "molt important" per al sector turístic espanyol, en la línia del que ja va fer el president espanyol, Pedro Sánchez, fa dos caps de setmana.