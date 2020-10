Espanya supera el milió de contagis de coronavirus

El 31 de gener el ministeri de Sanitat va informar del primer cas de coronavirus a Espanya. Va ser el d’un turista alemany a l’illa de La Gomera. Aquell mateix dia, el director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, va pronosticar que “Espanya no tindrà més que alguns casos”. 264 dies després, l’Estat ha arribat al milió de contagis.

1. L’AVÍS DE LA XINA

El 31 de desembre del 2019 es va produir un fet que marcaria tot el 2020 i qui sap si també el 2021. Llavors ningú s’ho podia imaginar. Aquell dia la Xina va informar l’OMS de l’existència de casos de pneumònia d’origen desconegut a Wuhan. Quatre dies més tard, l’OMS difonia l’existència d’un nou tipus de pneumònia. El 23 de gener es produeix el primer confinament al món, el de la ciutat de Wuhan. Llavors encara semblava que tot quedava lluny.

2. UN CAS A ESPANYA

Just un mes després de l’avís xinès es diagnostica el primer cas a Espanya. Comencen els contratemps. El 12 de febrer se suspèn el Mobile World Congress pel degoteig d’empreses que diuen que no hi aniran. El 25 es diagnostica el primer cas a Catalunya i el 3 de març hi ha la primera mort a Espanya. Encara no s’intueix la magnitud del problema.

3. L’ESTAT D’ALARMA

El coronavirus es desferma a l’Estat. Amb 5.000 contagis, el 14 de març es decreta l’estat d’alarma. Arriba el confinament. L’1 d’abril ja hi ha 100.000 casos i gairebé 10.000 morts.

651x366 La Via Laietana de Barcelona, deserta durant la pandèmia. / CRISTINA CALDERER La Via Laietana de Barcelona, deserta durant la pandèmia. / CRISTINA CALDERER

4. LES UCI AL LÍMIT

El 3 d’abril el món arriba al milió de contagis i l’epicentre de la pandèmia és a Europa. A Catalunya les UCI estan al límit. El 6 d’abril arriba al seu pic d’ingressats: 1.529. Un dia després Catalunya supera els 3.000 morts i passa la barrera dels 30.000 positius. Setmana Santa confinada. El sector del turisme rep el primer cop. El primer de molts.

651x366 Imatge d’arxiu d’una UCI a l’Hospital de la Vall d’Hebron. / FRANCESC MELCION Imatge d’arxiu d’una UCI a l’Hospital de la Vall d’Hebron. / FRANCESC MELCION

5. FASE 0

Comença a relaxar-se el confinament. El 26 d’abril, primer dia que els nens poden sortir al carrer. El 2 de maig s’enceta el que es coneix com a fase 0: un mes i mig després, es pot sortir al carrer a fer esport i passejar. A finals de mes els contagiats a Espanya ja són 235.000, 64.000 a Catalunya, però la temuda corba ja no creix al mateix ritme que fa uns dies i ara són altres continents els assolats pel virus.

6. NOVA NORMALITAT

El 21 de juny, 98 dies i sis pròrrogues després, acaba l’estat d’alarma. Comença la nova normalitat. Al món, però, la pandèmia no cessa. El 23 de juny, rècord de casos en un dia: 183.020.

7. ELS REBROTS

S’esperaven els rebrots per a la tardor, però al juliol ja comencen a arribar. El dia 4 el Govern confina el Segrià. El 18 es demana no sortir de casa a Barcelona. El 25, tancament de l’oci nocturn.

8. PROHIBIT FUMAR

Cap govern està tranquil i es busquen noves mesures. El 14 d’agost es prohibeix fumar al carrer quan no es pugui mantenir la distància de seguretat. Es tanca l’oci nocturn a tot l’Estat.

651x366 Catalunya també estudia prohibir fumar al carrer i les Canàries ja ho han fet / EUROPA PRESS Catalunya també estudia prohibir fumar al carrer i les Canàries ja ho han fet / EUROPA PRESS

9. ALARMA A MADRID

El 14 de setembre comencen els col·legis, però les dades de contagis continuen sent preocupants. El dia 26 la Generalitat limita les reunions socials a un màxim de sis persones. La situació és especialment delicada a Madrid i el 9 d’octubre el govern espanyol hi aplica l’estat d’alarma. La decisió dispara la tensió política entre el PSOE i el PP.

10. BARS I RESTAURANTS TANCATS

Madrid s’emporta tots els focus, però a Catalunya la situació tampoc és bona. La primera gran pista la dona el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, quan l’11 d’octubre demana tornar al teletreball. Els pitjors auguris es confirmen tres dies més tard. La Generalitat tanca bars i restaurants. El dia 21, Espanya arriba al milió de contagis.