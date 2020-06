Un grup de famílies creen un manifest per recollir suports i posar l’educació al centre de les polítiques públiques

Un grup de famílies de diverses escoles catalanes han creat una iniciativa amb el nom "Tornem a les escoles", on defensen que l'escola a distància no pot compensar l'absència d'educació presencial, especialment per als infants d'entorns més vulnerables i els que tenen necessitats educatives especials. El seu manifest s'està difonent per les xarxes socials amb l'objectiu de recollir signatures i guanyar suport per posar el dret a l'educació al centre de les polítiques públiques. Les seves demanes bàsiques són mesures extraordinàries de reforç educatiu presencial per compensar el temps perdut, un retorn a l'escola tan normalitzat com sigui possible, el retorn plenament presencial al setembre per a tot l'alumnat, i plans de prevenció i contingència clars perquè, en cas de rebrot, l'afectació al dret a l'educació sigui mínima.

El manifest pretén sumar tantes famílies com es pugui per plantejar aquestes demandes col·lectives amb més força davant del departament d'Educació, a les administracions públiques responsables i a les direccions dels centres educatius, per recuperar el que és un dret fonamental: el dret a l'educació. Només queden quinze dies de curs escolar, i la Núria Vallès, portaveu del col·lectiu, explica que el seu objectiu ara mateix és posar el tema al centre del debat i que passi a ser una qüestió prioritària de l'agenda postpandèmia. Des del col·lectiu valoren l'esforç de molts docents i estudiants per reinventar-se i mantenir una certa activitat educativa en els últims mesos a través de les pantalles, però demanen la recuperació de "l'escola com un espai de cohesió i de socialització que va més enllà de la transmissió de continguts educatius", assenyala Vallès.

Aquest col·lectiu de famílies considera que els drets dels infants no han sigut una prioritat durant el confinament i critiquen la gestió que s'està duent a terme durant la desescalada, ja que, segons ells, només es busquen solucions per a aquells sectors econòmics que tenen un impacte en el PIB a curt termini i, per tant, l'educació n'està exclosa. "Demanem que es consideri l'escola com un servei essencial i que se'l tracti com a tal", subratlla Vallès. Aquesta iniciativa pretén treballar des del diàleg amb els mestres i de manera coordinada i conjunta perquè, en cas d'un rebrot, es garanteixi l'educació presencial com un servei essencial: "L'escola és l'instrument més potent que tenim per garantir l'equitat social", explica la portaveu del grup.

La iniciativa es va llançar ahir, dilluns 8 de juny, i el manifest es va acabar de consensuar al vespre. Des d'aleshores ja han sumat unes 2.000 signatures, diu Vallès, que afegeix: "La rapidesa amb què ens hem organitzat i el suport que hem rebut respon a aquesta preocupació social de moltes famílies i també de molts docents perquè no s'està garantint el dret a l'educació".