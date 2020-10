El sector de la restauració avisa que recorrerà el tancament de bars i restaurants si s'aprova

La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) ja ha anunciat que si finalment s'aprova el tancament o la restricció d'horari de bars i restaurants previst pel Govern per frenar l'avanç de l'epidèmia recorrerà aquesta decisió davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. En un comunicat, l'entitat apunta que demanarà com a mesura cautelaríssima la suspensió d'una resolució que considera "desproporcionada i arbitrària". També defensa que des que es va establir una reducció horària de bars i restaurants no hi ha hagut una baixada dels contagis i remarca que els locals de restauració són espais segurs. El Gremi de Restauració de Barcelona també ha donat per fet que si les mesures tiren endavant el procés es judicialitzarà i que el Govern es trobarà l'oposició de tot el sector. Asseguren que pateixen un "assenyalament injust" i que els locals majoritàriament han fet bé les coses.

El director del Gremi, Roger Pallarols, ha explicat que aquest matí es reuneixen amb el Govern per abordar quines seran les noves mesures però ha lamentat que les línies bàsiques es filtressin ja ahir a la premsa després que se suspengués la reunió prevista per ahir a la tarda. La trobada serà a les 11 del matí i Pallarols ja ha avisat que no acceptaran les mesures de bon grat i que el Govern es trobarà tot el sector en contra.

"És evident que l'administració no pot tancar les activitats o reduir el seu horari a fi i efecte d'aconseguir una reducció de la mobilitat, ja que és del tot desproporcionat", defensa Joaquim Boada, secretari general de la Fecasarm, que assegura que la reducció de l'horari és arbitrària i hauria de poder justificar que tancant abans dels bars hi haurà menys contagis: "Tancar-ho tot, a part de ser desproporcionat, tampoc és la solució, i només s'aconseguirà el mateix que s'ha aconseguit tancant tot l'oci nocturn, arruïnar de manera innecessària milers de famílies que viuen del sector".

També el Gremi de Restauració de Barcelona critica amb duresa les possibles noves restriccions a bars i restaurants. Els restauradors qüestionen l'efectivitat de la mesura i insten el Govern a buscar el focus dels contagis en altres llocs, com el de la vida privada. Recorden, en aquest sentit, que l'activitat de la restauració ja es troba parcialment limitada des del 18 de juliol i que la Generalitat no ha implementat encara cap mesura d'acompanyament al sector.

"L'estratègia d'assenyalar no serveix per combatre els contagis, potser el problema el tenim en l'àmbit privat, que és on hauríem de centrar els esforços", ha apuntat el director del Gremi, Roger Pallarols, en declaracions a RAC1. Pallarols ha acusat el Govern d'haver abandonat les mesures per no aturar l'economia i ha avisat que les noves restriccions "multiplicaran la desertització empresarial" i faran que molts locals tirin la tovallola.

El Govern té previst concretar aquest migdia quines seran les noves restriccions que afectaran l'àmbit de la restauració.