Simón, sobre el confinament del Segrià: "M'hauria agradat que la Generalitat ho hagués fet abans"

Fa poc més de dues setmanes, des de la fi de l'estat d'alarma, que el ministeri de Sanitat ja no té l'última paraula pel que fa al coronavirus i ara les rodes de premsa del director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, s'han convertit en un toc d'atenció des del govern espanyol a les comunitats autònomes. Dijous passat, l'epidemiòleg va assegurar que el Govern s'estava plantejant confinaments selectius a Lleida per múltiples rebrots. Llavors la consellera de Salut, Alba Vergés, va negar-ho rotundament, però dissabte la Generalitat va fer un cop de timó i va decretar el confinament perimetral del Segrià. Simón ha considerat aquest dilluns que era un "acte valent" haver decidit finalment tancar la comarca, però també ha assenyalat que, si hagués estat per ell, no s'hauria esperat tant a prendre la decisió.

"M'hauria agradat que ho haguessin fet abans", ha dit en roda de premsa apuntant que potser així s'hauria pogut evitar que l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida hagu arribat a "aquest punt de saturació". El ministeri de Sanitat està especialment preocupat pels diferents rebrots a Lleida, i Simón ha destacat que gairebé la meitat dels nous contagis de coronavirus dels últims tres dies ja provenen de Catalunya. Sobre si catorze dies de confinament són suficients, ha assenyalat que d'aquí a molt poc –uns sis dies– es veurà l'evolució i es podrà prendre una decisió definitiva.

Mentrestant, ha lloat la gestió del govern basc amb els nous casos de rebrot amb una campanya massiva de tests, i tampoc ha volgut entrar a valorar en profunditat l'estratègia de la Xunta de Galícia, a sis dies de les eleccions, d'aïllar la comarca d'A Mariña, que agrupa un total de catorze municipis amb 70.000 habitants durant només cinc dies, fins divendres. L'epidemiòleg ha dit que s'ha d'anar amb compte i "valorar si cinc dies només és la mesura més adequada".

1.244 nous casos a l'Estat des de divendres

El ministeri de Sanitat ha notificat aquest dilluns dotze morts a l'Estat l'última setmana per coronavirus. Es tracta d'un lleuger descens, perquè la tendència durant la setmana passada era d'una vintena de casos. Amb tot, hi ha hagut un repunt clar de contagis, la majoria, segons Simón, pels brots de Catalunya i Galícia. Des de divendres hi ha hagut fins a 1.244 nous casos de coronavirus. Segons ha explicat l'epidemiòleg, uns 800 es van comunicar entre dissabte i diumenge, mentre que en les últimes hores se n'han notificat 78. Unes dades que no quadren amb l'augment total de contagis. En conjunt, el ministeri de Sanitat té comptabilitzats fins a 28.388 morts per coronavirus i 251.789 casos positius des del començament de la pandèmia.

Tot i els rebrots dels últims dies, que han portat diferents comunitats autònomes a confinar zones per primer cop des de la fi de l'estat d'alarma, el ministeri de Sanitat manté que la situació de la pandèmia està sota control a Espanya. "L'impacte de l'epidèmia a escala estatal no és gaire gran", ha assenyalat Simón, que manté que la majoria dels casos notificats, al voltant d'un 70%, són asimptomàtics. Ara bé, ha admès alguns problemes de coordinació: "El sistema està reaccionant però no tot és tan bonic com sembla".