Fiança de 6.000 euros per a l'empresonada pels aldarulls en la manifestació contra Vox

El jutge ha decretat una fiança de 6.000 euros per a la jove empresonada pels aldarulls que hi va haver en una manifestació contra un acte del partit d'extrema dreta Vox el dissabte 30 de març a Barcelona. En un primer moment s'havia decretat presó sense fiança, i la jove va ingressar a la presó de Wad-ras. Ara, però, es canvia el criteri i s'estableix aquesta condició, que fonts properes a l'empresonada afirmen que es podrà complir dilluns. Diversos col·lectius han fet circular a través de les xarxes socials un missatge amb la notícia, acompanyada d'un número de compte corrent que s'identifica com a caixa de solidaritat.

MUY BUENAS NOTICIAS. RUT SALE EN LIBERTAD ESTE MISMO LUNES BAJO FINANZA DE 6000€. ¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS POR LA SOLIDARIDAD! ¡RUT, EL LUNES YA EN CASA! ESTE ES EL NÚMERO DE CUENTA PARA AYUDARLA ESS37 0049 5551 91 2116242571 pic.twitter.com/pqGuWdN12l — Plataforma ¡Rut Libertad! (@LibertadRut) 5 d’abril de 2019

Els mateixos col·lectius han convocat una concentració aquest divendres al vespre davant del Departament d'Interior perquè, segons indiquen, la jove ha estat traslladada de la presó de Wad-ras a la de Can Brians. Dilluns ja hi va haver una altra concentració de suport, que va acabar a la porta de Wad-ras.

Una trentena de persones han acudit a la crida, entre ells familiars de l'empresonada. Un d'ells ha explicat que s'havia decretat la fiança de 6.000 euros als assistents, que han decidit anar des del Departament d'Interior fins a la presó de Wad-ras per donar suport a les empresonades d'aquell centre.