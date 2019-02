La Fiscalia investiga la venda il·legal per internet de medicaments amb clorit de sodi

La Unitat Central de Criminalitat Informàtica de la Fiscalia General de l'Estat ha anunciat aquest dimecres que investiga la venda il·legal per internet de clorit de sodi (NaClO2), un compost químic semblant al lleixiu que s'utilitza principalment per a la fabricació de paper i que es comercialitza amb les sigles MMS (suplement mineral miraculós). Una substància que l'Agència Espanyola del Medicament va retirar del mercat l'any 2010, perquè no hi havia evidència científica que avalés la seva efectivitat.

L'objectiu de la investigació és determinar l'origen de la publicitació, venda i difusió d'aquest producte no autoritzat per les autoritats sanitàries com a medicament per curar diverses malalties. La Fiscalia considera que hi ha prou motius que constaten que hi ha pàgines web que promocionen i venen, en diferents formats, l'MMS, encara que l'Agència Espanyola de Medicaments insisteix que el clorit de sodi "posa en risc la salut dels consumidors, com demostren els nombrosos casos de reaccions adverses –algunes d'elles, greus– en pacients que han consumit el producte".

La polèmica sobre la publicitat de l'MMS va irrompre a Catalunya de la mà del pagès i curandero balaguerí Josep Pàmies, que ha promocionat aquest químic com a remei per a curar diverses malalties, com ara l'autisme, a través de les xarxes socials i en xerrades i actes a diferents punts del territori català.

El departament de Salut confirma a l'ARA que ja ha obert tres expedients sancionadors contra Josep Pàmies per promocionar l’MMS –dos d'ells, contra l'entitat que va fundar l'any 2012, Dolça Revolució–, i assegura que en l'actualitat hi ha una quarta investigació en curs per determinar si el passat dissabte 16 de febrer també va publicitar el químic en un acte celebrat a Blanes (Girona). Si es confirma que Pàmies va enaltir els usos del clorit de sodi i va animar el públic a adquirir-lo en aquesta cita, el curandero i la seva fundació, Dolça Revolució, haurien comès una quarta infracció i el departament podria imposar-los una multa.

El ministeri de Sanitat adverteix en la seva denúncia que encara avui són "diverses" les webs a través de les quals se n'està "publicitant, facilitant i promovent" l'ús. "Hi ha pàgines web que enalteixen els suposats avantatges de l'ús d'aquest producte per curar determinades patologies" i que indiquen els protocols d'ús, segons resumeix la fiscalia. En altres casos, l'òrgan assenyala que l'MMS "s'ofereix directament", i que es faciliten enllaços a xarxes socials per "ampliar la informació sobre aquest producte o sobre la millor manera de preparar-lo", així com es detallen punts de venda on és possible adquirir-lo en "petites quantitats".



En aquest sentit, la Fiscalia ha obert aquest dimecres diligències d'investigació penal, a fi de copsar si als fets denunciats pel secretari general de Sanitat i Consum el 24 de novembre passat se'ls pot atribuir algun dels delictes contra la salut pública, previstos en els articles 359 i següents del Codi Penal. Per aquest motiu, la fiscal Elvira Tejada ha examinat la denuncia presentada i ha acordat remetre còpia també a les fiscalies provincials de Lleida, Madrid, Castelló i Santa Cruz de Tenerife, amb l'objectiu que n'obrin diligències.

Les sancions contra Pàmies

Multa a Dolça Revolució de 30.000 euros per promocionar productes sanitaris no autoritzats a Balaguer

La primera investigació va ser contra Dolça Revolució a l'octubre de 2018, ja que va organitzar, juntament amb la Fira d'Alimentació i Salut de Balaguer, un acte per la defensa de remeis naturals per curar determinades malalties. Salut va concloure que l'associació de Pàmies havia promocionat productes medicinals sense base científica per tractar malalties, com ara la leucèmia, i va sancionar l'entitat amb una multa de 30.000 euros. La sanció, però, va reduir-se només a 18.000 euros perquè Pàmies "va reconèixer els fets" i va acceptar el pagament immediat.

Multa a Dolça Revolució de 90.000 euros per comercialitzar l'MMS a la seva pàgina web

El segon expedient sancionador també va dirigir-se contra Dolça Revolució: aquest cop, per promocionar l'MMS a la pàgina web de l'entitat com a "producte miraculós" i vendre'l com a tractament contra el càncer i l'autisme. Salut va fixar una multa de 90.000 euros que l'associació encara no ha abonat, perquè ha recorregut la decisió.

Multa a Josep Pàmies de 600.001 euros per una infracció "molt greu" de la llei de garanties i ús racional dels medicaments

Amb tot, el periple del departament de Salut contra el clorit de sodi continua, però directament contra Josep Pàmies: acusen el pagès d'una infracció "molt greu" de l'article 5 de la llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, pel qual es "es prohibeix l'elaboració, fabricació, importació, exportació, distribució, comercialització, prescripció i dispensació de productes, preparats, substàncies o combinacions d'aquestes que es presenten com a medicaments sense estar legalment reconeguts com a tals". Aquest és el cas de l'MMS.

Així doncs, Salut va obrir un tercer expedient –aquest cop contra el curandero– per fer promoció de preparats no autoritzats per a usos medicinals en la conferència pseudocientífica celebrada a Balaguer el passat 14 d'octubre, i per fer accessible l'acte al públic general difonent-la en directe per Facebook. La sanció final és de 600.001 euros; una multa que també ha recorregut i, per tant, encara tampoc no ha pagat.

I és que, de fet, Pàmies ja va assegurar que no pagaria les sancions imposades per Salut i que tampoc acceptaria l'exigència de la Generalitat de retirar els vídeos de la conferència sobre l'MMS i l'autisme que circulen a les xarxes: "Ha de ser un jutge qui m'ho digui i no un funcionari que pot estar tocat per la indústria farmacèutica", insistia.