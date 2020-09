La Fiscalia investiga la seguretat dels blocs de formigó que Colau va instal·lar en alguns carrers de l'Eixample

La polèmica pels blocs de formigó que l'Ajuntament de Barcelona ha habilitat en alguns carrers de l'Eixample per guanyar espai per als vianants pot acabar als tribunals. Els blocs estan ubicats a sobre d'un dels carrils dels carrers Consell de Cent, Rocafort i Girona, a l'Eixample, que abans eren d'aparcament i que ara s'han destinat als vianants i s'han pintat amb franges grogues. Els grups municipals de JxCat i el PP ja van denunciar que les estructures podien posar en perill la seguretat del trànsit i dels ciutadans. Ara la fiscal de seguretat viària de Barcelona, Isabel López Riera, ha obert una investigació per aclarir-ho, segons han avançat El Periódico i El Mundo i han confirmat fonts de l'organisme a l'ARA.



Un advocat ha portat a la Fiscalia un informe pericial que qüestiona la seguretat dels blocs de formigó, que es van col·locar com a elements de separació entre els carrils de circulació i la zona ara destinada als vianants. Ara el ministeri públic contrastarà el document per aclarir la idoneïtat de les estructures i en cas que consideri que són perilloses per a la seguretat dels vehicles i dels vianants i que el consistori hi té alguna responsabilitat, denunciarà els fets davant d'un jutjat. Les diligències d'investigació obertes tenen un termini de sis mesos, que és prorrogable en cas que la Fiscalia ho consideri necessari.

Els blocs estan pensats com a elements de separació però a la pràctica els vianants també els utilitzen per seure. L'informe pericial qüestiona la seva ubicació i conclou que seria més segur col·locar les estructures en altres punts que no estiguin en contacte directe amb el trànsit rodat.

A finals de juliol, el grup municipal de JxCat ja va dirigir un prec a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per demanar-li que retirés els blocs. Colau no va atendre la petició i va defensar que el que seria perillós per a la seguretat del trànsit i dels vianants seria no utilitzar-los com a elements de separació. JxCat va avançar llavors que engegaria la via administrativa i, després, la judicial, per aconseguir la retirada de les estructures que entenien que posaven "en perill la vida dels barcelonins".

El grup municipal a l'oposició també ha demanat una auditoria independent sobre els blocs, i que el govern municipal els faciliti els informes que avalen l'actuació i que Colau es va comprometre a lliurar en l'últim ple.