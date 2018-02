Foment anuncia que s'haurà de repetir el contracte per construir l'estació de Sant Andreu Comtal

La construcció de la futura estació de Rodalies de Sant Andreu Comtal va per llarg. El ministeri de Foment ha enllestit l'auditora de les obres, que conclou que el contracte que s'havia signat s'haurà de rescindir i caldrà repetir tot el procés de licitació. Ho ha confirmat el ministre del ram, Íñigo de la Serna, als periodistes en una trobada informativa amb motiu dels 10 anys del trajecte d'AVE Madrid-Barcelona.

De la Serna ha explicat que els resultats de l'auditoria no avalen que es pugui fer una "continuïtat provisional" del projecte, tal com ha passat amb les obres de l'estació d'alta velocitat de La Sagrera, on fa poques setmanes les màquines han reprès els treballs de construcció després de més de tres anys aturades.

Pel que fa a La Sagrera, De la Serna ha refermat els terminis de les obres, que el ministeri preveu acabar el tercer trimestre del 2020, i ha anunciat que al març començaran els treballs de la tercera fase del projecte, que inclou la construcció dels accessos a la futura estació de l'alta velocitat.

Nova estació d'Atocha

Mentre els treballs per acabar La Sagrera es reactiven amb l'horitzó que, ara sí, l'estació estigui en marxa el 2020, el ministre de Foment ha anunciat un projecte de gran abast a Madrid: la nova estació d'Atocha que ha de permetre que aquest punt neuràlgic de les infraestructures estatals i faci un salt de creixement important.

La nova Atocha serà una "gran inversió", segons De la Serna, i el projecte de construcció el durà a terme l'arquitecte Rafael Moneo. De fet, ja va ser ell qui es va encarregar de la segona ampliació d'Atocha el 2010.

Renfe es prepara per a la liberalització

El ministre ha fet una valoració "molt positiva" dels resultats que la línia d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona ha aportat a Renfe. En una dècada, acumula 35 milions de passatgers i la corba ha sigut clarament ascendent fins al punt que avui 6 de cada 10 persones que es mouen entre totes dues ciutats ho fan amb AVE i no amb avió.

Tot i això, les fórmules de les aerolínies que cobreixen el pont aeri per plantar cara a la competència de l'alta velocitat han funcionat i el 2017 el creixement en termes percentuals dels passatgers d'avió va ser més gran que no pas l'augment de viatgers de l'AVE, que malgrat tot també va créixer. De fet, la línia d'alta velocitat Madrid-Barcelona és líder en passatgers i en rendibilitat econòmica a la xarxa.

La tranquil·litat de Renfe i la seva situació com a únic operador de l'AVE, però, té data de caducitat. La liberalització del servei prevista per al 2020 suposarà la irrupció al mercat de nous competidors, que poden ser públics o privats, i Renfe es prepara per poder-hi fer front. És en aquest nou escenari de competència més forta que s'emmarca el nou servei d'AVE 'low cost' -l'anomenat EVA- que el ministeri va anunciar fa unes setmanes i que començarà amb la ruta més llaminera, justament la de Madrid-Barcelona.

El servei d'alta velocitat de baix cost emularà el que avui ja passa al transport aeri, on les aerolínies 'low cost' van irrompre i van transformar el mercat per sempre. De la Serna ha reconegut que l'EVA vol competir oferint un servei de transport d'alta velocitat però amb menys prestacions que les que ara ofereix l'AVE i a un preu més baix, d'uns 60 euros. Aquests trens no arribaran a Sants, sinó que sortiran d'Atocha per acabar el trajecte a l'estació del Prat de Llobregat, que s'haurà d'adaptar.