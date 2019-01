Frenar el ‘bullying’ des del mòbil i des de l’anonimat

“Ella va perdre la por i, amb l’ajuda d’una amiga, va avisar l’escola que tenia un trastorn alimentari a través de l’aplicació. I gràcies a això els pares i l’escola la van poder ajudar i ara ja ve gairebé cada dia a classe i està molt recuperada”. Ho expliquen la Marta, l’Albert, el Juanma i l’Arnau -tots els noms són ficticis-, quatre alumnes de 4t d’ESO de l’Escola Virolai de Barcelona per exemplificar com l’aplicació mòbil B-Resol ha facilitat la comunicació entre alumnes i professors al centre per poder intervenir en situacions complicades des de l’arrel i ràpidament. El dispositiu va arribar a les aules com una eina per combatre l’assetjament escolar, perquè posa en contacte les víctimes o els companys de classe amb els professors del centre de manera anònima i permet obrir un procés de mediació només amb els implicats.

Però la prova que l’eina funciona és que els alumnes no només la fan servir per a aquests casos, sinó també per comunicar altres problemes personals, com una mala època amb els amics o trastorns alimentaris. L’aplicació va ser premiada ahir per la conselleria de Justícia amb un premi ADR sobre la resolució alternativa de conflictes.

L’anonimat és clau

L’aplicació funciona ja en una cinquantena de centres de Catalunya i Andorra i només el curs passat va gestionar més de 2.000 casos, un 15% dels quals eren greus. L’apli permet als alumnes observadors -com s’anomenen els que saben casos d’assetjament però no els denuncien ni els intenten evitar- passar de ser còmplices de l’assetjador a ser còmplices de l’assetjat. De fet, un 80% dels casos són denúncies de companys i no de víctimes.

El procediment és molt fàcil: descarregant-se l’aplicació al mòbil i amb un simple missatge poden alertar els professors de qualsevol problema que tinguin ells o un company de classe. I ho poden fer -i aquí està la clau de l’èxit- de manera anònima. Només cal introduir el codi de l’escola, triar el professor a qui explicar-li el problema, descriure el cas i, si es pot, adjuntar fotos o vídeos. “T’assegures que no t’assenyalaran si avises els professors”, diu el Juanma.

Detectar assetjadors

La Maria José Miranda és professora a l’Escola Virolai i és l’administradora de l’aplicació al centre, així que té accés a totes les alertes que fan els alumnes, independentment del professor a qui les facin. En dos anys que fa que van instaurar l’apli han rebut uns 10 casos. “Serveix per desterrar la imatge que denunciar vol dir ser un xivatoi responsabilitzar tothom del bon clima escolar”, assegura. Explica que la majoria de denúncies són d’alumnes que avisen que hi ha algun company de classe que fa la guitza als altres per poder acabar amb aquests comportaments a les aules. “Hem rebut més casos que ens diuen “aquest alumne necessita ajuda perquè actua com un assetjador” que no pas casos en què hi ha una víctima molt concreta”, relata.

B-Resol és gratuïta per a tots els alumnes, però l’escola ha de pagar una llicència d’ús anual en funció del nombre d’estudiants. El cert, però, és que l’apli sobrepassa les parets dels centres, ja que les creadores de l’eina, Natàlia Flores i Marta Méndez, tenen detectat que la majoria d’avisos es fan fora de l’horari escolar. “Les denúncies es poden fer en un entorn privat, i això permet que el denunciant pugui reflexionar i detectar millor les situacions d’assetjament”, asseguren.

L’eina està enfocada a alumnes d’ESO, però com que s’ha detectat que el bullying comença abans, han llançat una web per a aquells estudiants que no tenen accés al mòbil. Ara expandiran la seva eina a la resta de l’Estat, a Colòmbia i al Sud-est Asiàtic per seguir combatent l’assetjament escolar a cop de clic.