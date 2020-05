La Fundació La Caixa destina 1,8 milions d’euros al disseny de vacunes, tests i respiradors per al covid-19

La Fundació La Caixa destinarà 1,8 milions d'euros al disseny de vacunes, tests i respiradors per fer front a l'actual pandèmia de covid-19. L'entitat finançarà amb 300.000 euros sis projectes de recerca i innovació biomèdica que han sigut seleccionats d'un total de 349 propostes, i ho farà a través del programa CaixaImpulse covid-19, una convocatòria exprés per a projectes d'investigadors de tot Espanya i també Portugal per trobar noves vies de prevenció, diagnòstic i tractament de la infecció per SARS-CoV-2. "Esperem que aquests projectes contribueixin a posar fi a aquesta malaltia, que té efectes devastadors arreu del món, així com a estar més preparats davant els reptes d'avui i del futur", ha resumit Àngel Font, director corporatiu de recerca i estratègia de l'entitat.

En un comunicat, la Fundació La Caixa assegura que en la selecció s'ha tingut en compte la viabilitat tècnica i científica, el potencial de transferència, la rellevància social i l'impacte del projecte. Les propostes presentades provenen de 222 centres de recerca, hospitals, universitats i parcs tecnològics d'Espanya i Portugal. La major part pertanyen a diferents institucions de Catalunya (101), la Comunitat de Madrid (74) i Portugal (44), i són de diferents àmbits de la innovació: el 49% pertanyen a l'àrea terapèutica; el 32%, al camp del diagnòstic i els dispositius mèdics, i el 19%, al sector de la salut digital.

Els sis projectes finançats

Tres prototips de vacunes i una teràpia dirigida

Tres dels projectes se centren en el disseny d'una vacuna. En primer lloc, un equip de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Lisboa, que va desenvolupar una nanoplataforma de vacunes altament efectiva per a l'estimulació de la producció d'anticossos contra el càncer, busca replicar l'èxit amb un vacuna que augmenti la producció d'anticossos que poden bloquejar l'entrada del virus, estimulant la immunitat.

SARSVAX és el nom d'una altra proposta de nova vacuna, aquest cop ideada per investigadors de l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII). El seu enfocament innovador combina múltiples components del virus amb una innovadora tecnologia d'ADN que estimula la resposta immunitària, i el grup ja treballa per aconseguir la validació preclínica del seu prototip, basada en una robusta plataforma de vacunes desenvolupada pel Centre Nacional de Microbiologia, així com per establir un procés de fabricació i iniciar les mesures reguladores. S'espera que aquesta tecnologia indueixi una excel·lent resposta immunitària en la població general, cosa que li conferiria un gran potencial per al sector farmacèutic.

També els investigadors del Centre Nacional de Biotecnologia (CNB-CSIC) proposen desenvolupar una nova estratègia de vacuna que eviti la propagació del virus i possibles brots futurs. El projecte se centra a dissenyar i validar de forma preclínica nous compostos amb activitat immunògena dirigits a regions menys susceptibles a la mutació de l'estructura del SARS-CoV-2. En potenciar la producció de limfòcits inductors d'anticossos i de cèl·lules citotòxiques, s'espera que aquests agents proporcionin una immunitat potent i de llarga durada contra el covid-19 i altres virus similars, així com una resistència més gran a l'evolució que presenta ara el patogen.

En el camp de la prevenció hi ha un quart projecte que, en aquest cas, està basat en una teràpia experimental per curar la infecció: el desenvolupament d'un agent antivíric que bloquegi la replicació del SARS-CoV-2 actuant sobre l'ARN del virus. Els investigadors han identificat diferents tipus de compostos amb una potent activitat antiretroviral, incloent-hi fàrmacs ja aprovats que podrien ser susceptibles de reconvertir-se per a aquest altre propòsit. Ara, investiguen els seus efectes en la replicació del covid-19, i més endavant seleccionaran els millors candidats perquè puguin ser valorats en assajos preclínics. Si es descobreix que els compostos són eficaços per evitar la replicació, les molècules també podrien arribar a usar-se com a antivírics d'ampli espectre contra futurs brots. La Fundació Universitat Catòlica de València Sant Vicenç Màrtir lidera aquesta investigació, si bé compta també amb la col·laboració dels laboratoris de l'Hospital Mount Sinai de Nova York i de la Universitat de Barcelona.

Tests barats i respiradors de producció local

Una cinquena proposta busca el desenvolupament d'un test de diagnòstic. Investigadors del Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques (CNIO) i del Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa (CMBSO-CSIC) volen crear un kit de diagnòstic basat en la detecció d'àcids nucleics ja existent, que es millorarà per detectar l'ARN genòmic del virus. El seu test innovador, COVI-PHI, és més barat i senzill que els tests actuals, es basa en una propietat intel·lectual desenvolupada a Espanya, i podria estar ràpidament disponible per a l'atenció primària d'arreu de l'Estat.

Per últim, el sisè projecte correspon a la creació d'un respirador de baix cost per cobrir la demanda de subministrament de sistemes de respiració artificial, en molts casos claus per a la supervivència dels malalts. L'objectiu és obtenir un prototip fàcil de muntar i de producció local.