La Generalitat ja espera material sanitari immediat al marge del ministeri

La Generalitat s'està espavilant pel seu compte i al marge del ministeri de Sanitat per adquirir material sanitari per afrontar el coronavirus. Així ho ha explicat la consellera de Salut, Alba Vergés, en la seva compareixença telemàtica d'aquest dimecres del Parlament. Ha advertit, però, que el mercat d'aquest tipus de productes està "tensionat" perquè tots els països intenten proveir-se.

Tot i aquesta tensió, el departament de Salut ja ha fet efectiva una compra de 50.000 tests ràpids de detecció del virus que arribaran divendres. "Forma part de la nostra compra feta pel nostre país independentment de les que estan anunciades pel ministeri", ha reblat. A més, no seran els únics tests ràpids que arribaran. En els pròxims dies arribaran dues tongades més d'aquest test, de 100.000 cada una. La primera remesa serà fonamentalment per als professionals sanitaris. L'objectiu, treure del sistema els que donin positiu per evitar infeccions i, a mesura que superin el virus, incorporar-los de nou. "Ho estem fent tot perquè els nostres professionals tinguin el material que necessitin a disposició", ha afegit.

Fonts del departament de Salut expliquen que la Generalitat ha fet aquestes adquisicions pel seu compte perquè va tenir molts "problemes" per rebre el material d'una comanda "centralitzada" que va fer el 27 de febrer, derivats de les traves, assegura, de l'Estat. Un exgestor del departament consultat per l'ARA explica que la Generalitat sempre ha sigut "totalment" autònoma en l'adquisició de material i recorda que fins i tot té una plataforma logística de compres, Logaritme, que s'encarrega de bona part de la comanda. En la situació actual, considera que el problema és que el ministeri, en un principi, volgués centralitzar tota la gestió en aquest àmbit, quan l'Estat porta anys sense fer-se càrrec efectiu de la sanitat perquè es tracta d'una competència transferida a les comunitats.

Els avions de la Xina

Algunes comunitats ja han fet públiques compres a la Xina que no han passat pel ministeri. És el cas del País Valencià, que va rebre dimarts material sanitari que va arribar a través d'un avió aterrat a Saragossa. També ho ha fet Castella i Lleó a través de la mateixa via. ¿Hi haurà avió a Catalunya? Fonts coneixedores expliquen que s'ha posat en marxa una operació, amb ajuda externa a l'administració, per portar també material de la Xina en avió, però que només es farà pública quan culmini amb èxit.