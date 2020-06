Centenars de persones es concentren al consolat dels EUA a Barcelona en memòria de George Floyd

Diversos centenars de persones s'han concentrat aquest vespre, entre les 19 h i les 20.30 h, al passeig Reina Elisenda de Sarrià per protestar per l' assassinat de George Floyd a Minneapolis. La mobilització es volia fer davant del consolat dels EUA a Barcelona, però el desplegament dels Mossos d'Esquadra ha impedit que els manifestants s'hi poguessin acostar. La nombrosa quantitat de gent que s'hi ha aplegat no ha permès garantir les mesures de seguretat –la distància física– imposades arran del coronavirus. Des que va començar el confinament no s'havia vist una protesta tan multitudinària a Barcelona. Els presents han cantat lemes com No puc respirar o La policia tortura i assassina.

651x366 El lema que més s'ha repetit ha sigut 'Black lives matter': en català, 'Les vides negres són importants' / MANOLO GARCIA El lema que més s'ha repetit ha sigut 'Black lives matter': en català, 'Les vides negres són importants' / MANOLO GARCIA

El cordó dels agents ha bloquejat el pas dels manifestants, que durant una hora i mitja s'han expressat pacíficament davant la presència policial. Sense justícia, sense pau, Barcelona antifeixista i Fora Trump també s'han sentit entre els càntics, però el que més s'ha repetit ha sigut Black lives matter: en català, Les vides negres són importants. De fet, poc abans que acabés la concentració, una noia negra s'ha volgut dirigir als assistents. "Hem vingut en to de pau pel que ha passat els últims dies. La raça negra patirà", ha lamentat la jove, que ha demanat a la policia, sense èxit, que els deixés passar per transmetre el missatge al consolat dels EUA.

El lema Som humans i som germans, juntament amb un minut de silenci "per totes les víctimes", han posat el punt final a la trobada, tot i que els manifestants s'han emplaçat a tornar-se a reunir en una nova convocatòria aquest diumenge a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Entre les pancartes que s'han pogut llegir durant la concentració, en què també es demanava Prou racisme, n'hi havia algunes dedicades als temporers de Lleida, amb què diversos activistes han lamentat que els últims dies alguns hotels hagin rebutjat acollir treballadors de la campanya de la fruita.