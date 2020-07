EN DIRECTE | Catalunya obliga a dur mascareta al carrer a totes les persones majors de 6 anys

Era qüestió d'hores que el Govern ordenés l'obligatorietat de la mascareta al carrer, encara que es pugui garantir la distància de seguretat, com ja s'està fent al Segrià. Ho ha avançat el president de la Generalitat, Quim Torra, aquest dimecres al matí, al Parlament: " Avui el Procicat aprovarà l'ús obligatori de les mascaretes a tot Catalunya". I així ha estat: a partir de demà dijous, totes les persones majors de sis anys hauran de cobrir-se la boca i el nas a qualsevol lloc de la via pública, espais oberts i també dins dels recintes tancats d'ús públic, i independentment de si es poden mantenir els dos metres de distància de seguretat. S erà una mesura que, en cas d'incompliment, comportarà una sanció. Ha estat l a consellera de Salut, Alba Vergés, qui ha portat la proposta a la reunió del Procicat, tal com va anunciar-ho ahir dimarts, i el plantejament ha encaixat al si del Govern, que tem que el relaxament d'algunes actituds pugui desestabilitzar la bona tendència epidemiològica de Catalunya, trencada únicament a la regió sanitària de Lleida.

Els consellers de Presidència, Meritxell Budó, Salut, Alba Vergés, i d'Agricultura, Teresa Jordà, compareixen en directe per anunciar els nous acords adoptats en el marc de la reunió extraordinària del Procicat d'aquest dimecres. En el marc d'aquesta trobada de coordinació s'ha constituït el Procicat Lleida per gestionar l'epidèmia detectada a Ponent de forma descentralitzada i de forma territorial. Budó ha demanat als ajuntaments i governs municipals que posin a disposició del Govern tots els equipaments públics que puguin per garantir aïllaments de persones positives i contactes que no tenen una residència. Al seu torn, la Generalitat proporcionarà a aquests municipis un fons extraordinari per injectar-los liquiditat per sufragar els costos d'aquests espais, ja que consideren que és una despesa sobrevinguda.

La consellera Vergés ha subratllat que la prioritat és tallar les cadenes de transmissió i protegir la població més vulnerable. Ha destacat la necessitat de prohibir les visites als centres residencials i que les persones d'edat més avançada o problemes de salut es quedin a casa. "Visitarem les 33 residències el Segrià per comprovar que s'estan complint les mesures establertes pel protocol i fer cribatges a ls residents i treballadors i detectar nous focus de covid-19", ha indicat, i ha afegit que fins al moment ja s'han testat quatre dels centres. Quan es detect "un sol cas en una residència de gent gran es tractarà com un brot", ha assenyalat.

En aquest sentit, Vergés ha valorat la importància de la col·laboració amb els serveis assistencials i socials, ja que la salut comunitària té un pes molt important. "Cal una bona sinèrgia entre el municipi i el sistema sanitari", ha dit la titular de Salut. L'accent, ha dit, s'ha de posar a les necessitats socials, ja que l'augment de la població de la mà dels temporers obliga a engegar un Procicat "descentralitzat i proper al territori". "Hem enfortit la vigilància epidemiològica per sumar 15 persones a les 9 que ja hi són, set dels quals ja estan treballant", ha afirmat Vergés, que ha celebrat que els professionals sanitaris es postul·lin per reforçar el sistema sanitari de Ponent.

La consellera ha admès que la propagació del virus en molts municipis de la comarca lleidatana es multiplica per tres i que per això s'han d'aturar les cadenes de transmissió. "Preveiem que en els propers dies els casos poden augmentar", ha reconegut Vergés, si bé ha assegurat que l'evolució epidemiològica fora del Segrià és bona.

Vergés ha remarcat que, des del 13 de març, la seva conselleria ha treballat amb els departaments d'Afers Socials i Agricultura per conèixer la idiosincràcia de la temporada de la fruita i la situació dels temporers que arriben cada any a treballar la campanya de la fruita dolça. En aquest sentit, ha assegurat que s'hi destinaran 730.000 euros d'ajuts per a la comarca del Segrià, 428.000 dels quals seran per allotjar temporers i persones sense llar.

"El seguiment de la pandèmia al Segrià amb reunions diàries s'ha fet des de fa quatre mesos. Hem treballat de la mà amb el sector amb protocols que s'estan complint malgrat les complicacions", ha afirmat Jordà, que ha agraït l'actuació dels ajuntaments i els agents socials. Per dur a terme la campanya de la fruita a Catalunya -sobretot al Segrià- es necessiten entre 35.000 i 38.000 persones, el 80% dels quals acostumen a venir de fora del país. Jordà ha admès que la campanya de la fruita és "atípica" per la pandèmia però també pels temporals, que van malmetre molt el Baix Segrià i van fer fins a 100.000 tones de fruites al mercat. "La necessitat de personal va caure un 40% i les plantilles ja estan plenes. Actualment treballen unes 20.000 persones a la recollida de la fruita", ha apuntat la titular d'Agricultura.

Jordà també ha retret la criminalització dels pagesos i el sector. "Ja n'hi ha prou. La immensa majoria compleixen escrupolosament i contracten els treballadors", ha asseverat.