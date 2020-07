El Govern no descarta el confinament domiciliari al Segrià si les dades epidemiològiques empitjoren

De moment el Govern no preveu ordenar el confinament domiciliari al Segrià. La mesura implicaria la reclusió de la població a casa tret de casos de primera necessitat, emergència o si es treballa en un servei essencial. És una decisió que s'ha plantejat perquè la corba epidemiològica s'ha disparat i es preveu un degoteig constant i força accelerat dels contagis durant setmanes, però la portaveu del Govern i consellera de Presidència, Meritxell Budó, ha afirmat que ara per ara "no està sobre la taula". Amb tot, no ha descartat l'enduriment de les restriccions si les dades epidemiològiques empitjoren i les mèdiques ho recomanen. Si les dades apunten que cal dur a terme mesures més contundents, "el Govern ho farà", ha dit.

Budó ha defensat que l'executiu sempre ha pres les decisions d'acord amb criteris científics i, e n aquest sentit, ha garantit que "s'estan duent a terme reunions diàries" i que "s'està fent un seguiment diari de les dades per veure si les decisions preses han donat els seus resultats o cal prendre un altre tipus de mesures". La portaveu ha afirmat que el Govern sempre ha actuat "en funció dels criteris epidemiològics" i ha negat que s'hagi actuat tard davant els brots a la comarca del Segrià.

La consellera de Presidència ha criticat la valoració del director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, que va dir que el "satisfà" que el Govern optés pel confinament perquè és un acte "molt valent que cal reconèixer", però va matisar que li "hauria agradat que ho notifiquessin abans" perquè amb "la informació que anava apareixent semblava clar que calia confinar". La consellera, en la roda de premsa posterior al consell executiu, ha denunciat la "frivolitat" del govern de l'Estat per, al seu parer, qüestionar la gestió de la Generalitat i ha dit que li "sobta" que Madrid hagi criticat la Generalitat. "Seria còmic si no fos perquè la situació és molt greu. Menys frivolitat i més corresponsabilitat", ha reblat.

Els hospitals de la regió sanitària de Lleida –formada per les comarques de les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, la Segarra, el Segrià i l'Urgell– tenen ingressats actualment 68 pacients amb covid-19, dels quals 6 han entrat a l'UCI, segons les dades facilitades per la conselleria de Salut. En concret, 44 persones són ateses a l'Hospital Arnau de Vilanova, 6 a l'UCI i 38 en planta; l'Hospital Universitari Santa Maria tracta dues persones a cures intensives i 22 persones més estan ingressades en centres privats de la ciutat de Lleida.

Almacelles reclama un confinament "selectiu"

L'alcalde del municipi segrianenc d'Almacelles, Josep Ibarz, ha reclamat aquest dimarts al Govern que el confinament del Segrià sigui "més selectiu" i que "únicament afecti els nuclis o les zones urbanes on s'hagin detectat brots importants d'infecció". Des del consistori demanen que el confinament perimetral no afecti tots els municipis de la comarca perquè "n'hi ha molts que no tenen ni un sol infectat des de fa setmanes". Segons informa l'ACN, Ibarz ha fet arribar aquesta petició al delegat del Govern a Lleida, Ramon Farré, i al subdelegat del govern espanyol, José Crespín.

Amb prop de 7.500 habitants, Almacelles "només ha confirmat deu casos a data d'avui", ha assegurat l'alcalde, si bé les dades de Salut eleven a 46 els positius detectats. Ibarz ha sol·licitat que, tal com en el seu dia es va fer a la conca d'Òdena en relació a l'Anoia, no es confini tota la comarca sinó que es restringeixi el moviment entre les poblacions on s'hagin identificat brots actius. L'alcalde considera que s'evitaria "perjudicar l'economia local", ja que les restriccions suposarien el tancament de prop de 200 establiments, entre comerços i altres negocis, 14 terrasses de bars i restaurants, la llar d'infants, les piscines municipals i altres equipaments.

El consistori ha destacat que aquesta mateixa setmana ha iniciat un seguit de restriccions, com ara deixar un altre cop el mercat sense una trentena de parades no alimentàries, reduir l'aforament de les piscines de 500 a 350 persones o informar a totes les explotacions ramaderes i agràries dels passos a seguir per mantenir la seguretat i la higiene en el treball. A més, ha dit Ibarz, el municipi ha reprès les tasques de desinfecció en els espais públics, vials i llocs més concorreguts de la població.