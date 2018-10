El Govern aposta per treure els punts per a fills i germans d'exalumnes i per a celíacs en la preinscripció escolar

El Govern vol treure els punts per a fills i germans d'exalumnes i per a celíacs en la pròxima preinscripció escolar. El consell executiu ha aprovat aquest dimarts obrir un procés de consulta prèvia a l'elaboració d'una modificació del decret d'admissió de l'alumnat als centres educatius de l'any 2007 i aposta per introduir aquests dos canvis amb l'objectiu de "potenciar la igualtat d'oportunitats en el marc de l'educació inclusiva". El departament d'Ensenyament ja fa temps que estudia eliminar els punts per als celíacs com a mesura contra la segregació després de detectar que hi ha famílies que utilitzen la celiaquia per escollir l'escola que volen i no la que els correspondria per proximitat. De fet, es va arribar a anunciar que ja s'anul·larien per a aquest curs, però el cessament del Govern pel 155 va frustrar els plans perquè no es va poder aprovar la modificació de la normativa.

Ara bé, abans de prendre qualsevol decisió el departament d'Ensenyament vol dur a terme una consulta prèvia per comprovar l'opinió de la comunicat educativa i dels diferents sectors afectats. La portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha explicat que l'objectiu és que els canvis ja es puguin aplicar en la preinscripció del curs que ve.

Així, abans d'aprovar del tot un nou decret d'admissió (seria per al curs 2020-2021), el Govern vol que per al curs vinent ja s'incloguin alguns canvis per aturar la segregació escolar. D'una banda, eliminar els punts per pare, mare, tutors o germans exalumnes que han estat escolaritzats al centre. Ensenyament considera que "l'escolaritat ha de ser equilibrada" i, per tant, "s'eliminen aquests punts complementaris per afavorir l'equitat i la igualtat en l'accés". Sí que es mantindran els punts per a alumnes amb germans que segueixen escolaritzats al centre.

L'altre aspecte que l'executiu vol modificar és l'eliminació de la puntuació per malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, incloent-hi la celiaquia. L'executiu assenyala que actualment els menjadors escolars ja incorporen menús específics per a alumnat amb aquestes malalties.