El Govern busca espais per a persones que viuen en residències on no es pot garantir bé el confinament

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, que està en aïllament després d'haver donat positiu en coronavirus, ha assegurat que el Govern té l'atenció a les residències com una de les prioritats i alhora com un dels temes més "complexos" dels que ha de gestionar. Ha explicat que estan buscant espais alternatius a Barcelona per a aquelles residències on, per mides o per dificultats arquitectòniques, no poden garantir el confinament de les persones que hi viuen. El departament, però, no ha donat més detalls del punt en què està aquest pla, ni de quants espais s'estan habilitant. L'ARA ja va avançar que es treballava en vies com medicalitzar residències o hotels.

El conseller ha defensat, també, que s'ha fet un reforç de personal amb professionals de l'atenció domiciliària en alguns centres i que en alguns casos, com el d'una residència de Valls, es va treure la titularitat d'una centre que es va veure que "no se'n sortia". Es tracta d'un centre gestionat fins ara per una entitat privada i que tenia el 50% dels professionals i 8 dels 59 interns contagiats per coronavirus.

Sobre els casos d'Olesa i Capellades, on hi ha hagut 22 morts, ha assegurat que es dona "tota la informació" però que quan el coronavirus entra en espais amb persones tan vulnerables és molt difícil de controlar. Les prioritats, ha dit, seran reforçar els equips de protecció amb un pla específic per a aquelles residències que no estiguin ben preparades. A més, avui mateix s'aprovaran canvis normatius per evitar que els avis que surten temporalment d'una residència per passar el confinament amb les seves famílies perdin la plaça quan hi vulguin tornar. Les persones que surtin de la residència necessitaran abans l'aval mèdic del centre per garantir que no estan contagiades. Homrani ha dit que això contribuirà també a "destensionar" les residències del país. D'altra banda, ha garantit el 100% del pagament a les entitats que presten serveis socials però amb una reorganització de personal si és necessari.

10.000 guants i 4.500 mascaretes

D'altra banda, ha assegurat que es continua treballant per fer arribar material de protecció a tots aquests centres, siguin públics o privat i que esperen un "respir" a finals de setmana, amb l'entrada de nou material que es distribuirà. El Govern repartirà aquest dijous 10.000 guants i 4.500 mascaretes entre residències d'arreu del país, la majoria de les quals de la Conca d'Òdena, segons ha explicat el conseller.

El conseller també s'ha referit a la decisió del seu departament d' establir un circuit per atendre les criatures mentre no puguin estar amb els seus progenitors perquè estan aïllats o són casos positius perquè ha dit que aquesta és una realitat que es comencen a trobar. Ha defensat que els menors de tres anys estiguin sempre en acolliment familiar per facilitar la seva integració, mentre que els més grans es podran allotjar en un alberg de la xarxa pública, que són espais que ja solen conèixer perquè s'hi fan colònies.