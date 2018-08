Interior qualifica de "fet aïllat" l'atac a la comissaria de Cornellà dels Mossos

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha qualificat de "fet aïllat" l'atac que s'ha produït aquesta matinada a la comissaria de Cornellà de Llobregat dels Mossos d'Esquadra. Buch ha assegurat aquest vespre, després que s'hagi reunit el gabinet de coordinació antiterrorista, que el jove abatut "tenia per a objectiu la policia" i que "ha estat neutralitzat". "Sembla que és un atac terrorista aïllat", ha afirmat el conseller, que ha afegit que tots els agents "han de vetllar per la seva autoprotecció" perquè no es pugui repetir una situació similar. El responsable d'investigació antiterrorista dels Mossos, el comissari superior Rafel Comes, ha explicat que no s'han trobat explosius ni pistoles en el pis de l'home mort. Pel que fa al material tecnològic que s'ha localitzat al domicili, Comes ha subratllat que encara es tardarà "dies i setmanes" a analitzar-ho.

Comes ha dit que no hi ha cap persona detinguda pels fets i que ja s'ha pogut identificar el jove abatut per les seves empremtes -fins ara s'havia fet amb la seva documentació-. De moment, no hi ha constància d'antecedents policials del noi, malgrat que el comissari superior ha destacat que falta la gestió internacional: s'han enviat la seva informació dactilar a l'organisme que recull totes les bases de dades d'ADN i empremtes de les policies europees per comprovar si l'home apareix als registres. "Necessitem temps per analitzar la informació", ha expressat Comes, que ha descartat que, amb les dades que es disposen fins ara, el jove tingués problemes psiquiàtrics. El conseller d'Interior ha afegit que, de moment, tampoc es planteja que es tracti d'un suïcidi.

Tot i això, Comes ha assegurat que el cas es continua tractant com un atemptat terrorista, encara que no es pot concloure "si hi ha més o menys indicis". "El volum d'informació és molt important. S'haurà de determinar quina ha estat la motivació i com s'ha produït", ha afirmat el comissari superior sobre l'atac. Comes ha insistit que ho investiguen com a terrorisme i que "ho reforça que ho estigui instruint l'Audiència Nacional, que és competent" per fets d'aquest tipus. En paral·lel, el Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO) -l'òrgan estatal de coordinació antiterrorista- farà una convocatòria extraordinària aquest dimecres amb la participació dels Mossos, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.

"Màxima atenció" en l'autoprotecció

Pel que fa a les mesures d'autoprotecció, el cap dels Mossos, el comissari en cap Miquel Esquius, ha explicat que s'ha demanat als agents que posin "la seva màxima atenció" en les instruccions que s'apliquen quan el nivell d'alarma antiterrorista és de 4 sobre 5. "Hem de recordar que tots els cossos de seguretat som objectius", ha subratllat Esquius, que ha afegit que l'actuació d'aquesta matinada de l'agent dels Mossos a la comissaria de Cornellà ha sigut "absolutament proporcionada". "Hi havia una voluntat inequívoca de matar un agent de policia", ha remarcat. Pel que fa a la possibilitat que s'hagués pogut utilitzar una pistola elèctrica -coneguda com a Taser- per immobilitzar el jove abatut, Esquius ha destacat que les Taser encara no es fan servir a la regió policial de Cornellà. Malgrat tot, ha descartat que l'ús de les pistoles elèctriques sigui per una situació "de tanta immediatesa".